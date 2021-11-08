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Cinema

Saiba qual filme será exibido na Sessão da Tarde desta segunda (8)

Comédia "Esposa de Mentirinha", com Adam Sandler, Jennifer Aniston e Brooklyn Decker, será exibida na TV aberta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 13:43

Cartaz do filme
Cartaz do filme "Esposa de Mentirinha", com Jennifer Aniston e Adam Sandler Crédito: Columbia Pictures
O filme que vai passar na sessão da tarde desta segunda-feira (8) é o “Esposa de Mentirinha”. A programação começa às 15h e dura até às 16h51 na TV Globo.
A história gira em torno da vida do Danny Maccabee (Adam Sandler), um bem-sucedido cirurgião plástico que para fugir da carência depois de um casamento mal-sucedido, passa a viver apenas de encontros casuais e transas sem compromisso.
A situação se altera quando o médico conhece a jovem Palmer (Brooklyn Decker) e se apaixona. Agora, ele quer casar outra vez, mas vacila quando, querendo conquistá-la, finge que sua melhor amiga, Katherine (Jennifer Aniston), é sua esposa em processo de separação. Ela que além de sua fiel escudeira, é mãe de dois filhos. A confusão está formada!
Esposa de Mentirinha é uma aventura amorosa leve, divertida, repleta de reviravoltas e rebuliços de todos os tipos. A classificação indicativa é 12 anos.

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