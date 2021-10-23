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'Brinquedo Assassino': Nova série traz filho de Chucky como queer

Produção da Star+ estreia na plataforma do streaming no dia 27 de outubro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 19:32

A série Chucky chega ao Star+ em 27 de outubro
A série Chucky chega ao Star+ em 27 de outubro Crédito: Star+
O clássico filme de terror dos anos 1980, Brinquedo Assassino, ganha a série Chucky na Star+ da Disney. A produção estreia na plataforma do streaming no Brasil em 27 de outubro.
Os primeiros episódios já estrearam nos Estados Unidos, pelo canal SYFY. Na série, Chucky conversa com o protagonista Jake e conta sobre a identidade de gênero do filho.
A história traz o Filho de Chucky, apresentado ao público no quarto longa da franquia, em 2004, que se identifica como queer. Ele tem o gênero fluido e pode ser chamado de Glen ou Glenda.

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O filme dos anos 2000 já havia revelado o herdeiro do Boneco Assassino como queer, mas o assunto não ganhou relevância, pois não estava em pauta como nos dias atuais.
Chucky surgiu no primeiro filme Brinquedo Assassino em 1988. O grande sucesso lhe rendeu mais duas continuações em 1990 e 1991. Sete anos depois, os produtores fizeram a versão de A Noiva de Chucky. Anos mais tarde, a história foi resgatada com Filho de Chucky. O longa original teve um remake com imagens digitais em 2019.
Os fãs do aterrorizante boneco terão mais histórias do Chucky, sua noiva e seu filho na nova série. "Você não acreditou quando ele disse que voltaria, né? Melhor olhar embaixo da cama antes de dormir", diz o anúncio do Star+ no Twitter.
"Depois de um brinquedo antigo de Chucky aparecer em uma venda de garagem, a cidade se torna um caos e assassinatos horríveis começam a expor os segredos locais", revela a sinopse da série.
O elenco conta com Brad Douriff, dublador original do boneco, além de Jennifer Tilly, que dá voz à noiva do Chucky.

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