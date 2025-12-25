No hospital

Sabrina Sato suspende celebrações de Natal após internação do pai

Sabrina Sato decidiu suspender as festividades de Natal após a internação de seu pai, Omar Rahal, na madrugada desta quarta-feira (24)

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 15:19

Sabrina Sato decidiu suspender as festividades de Natal após a internação de seu pai Crédito: Ricardo Bufolin / Globo

Sabrina Sato, 44, decidiu suspender as festividades de Natal após a internação de seu pai, Omar Rahal, na madrugada desta quarta-feira (24). Ele foi diagnosticado, em agosto de 2025, com câncer no pâncreas.

A apresentadora já havia antecipado a comemoração natalina com a filha, Zoe, que passaria a data, pela primeira vez, com o pai, Duda Nagle. Na véspera do Natal, Sabrina pretendia realizar outra confraternização com parentes e amigos próximos. No entanto, de acordo com a equipe da ex-BBB, Omar foi internado de forma inesperada, o que levou ao cancelamento do evento. "A vida, mais uma vez, nos lembrou que ela não segue roteiro", começou ela em um publicação nas redes sociais.

Ela continuou: "De repente, tudo aquilo que estava planejado mudou. O Natal que seria com todos juntos, meus pais, os pais do meu marido, irmãos, sobrinhos, cunhados, tios, a família inteira reunida , ficou suspenso. Esse momento me ensinou que o Natal mora na fé que sustenta quando o plano muda. O Natal vive no cuidado, na empatia, na entrega exatamente como Cristo nos ensinou".

O pai de Sabrina está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, o que gerou preocupação entre fãs da artista Omar recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas em agosto de 2025 e, logo em seguida, passou por uma cirurgia para a retirada do órgão.

Em participação no Saia Justa (GNT), no mês de outubro, Sabrina contou como recebeu a notícia do diagnóstico. "Não percebi que meus pais foram envelhecendo. Não senti isso, porque eles são muito independentes. Meu pai vive na fazenda e faz o que tem vontade. Ele é aquele pai filósofo da família, que acorda mandando textão no grupo. E, na estreia do 'Sua Maravilhosa', gravei de manhã até a noite, e senti que o grupo da família estava em silêncio. Meu pai tinha ido fazer exames no hospital. Foi duro", relembrou a apresentadora.

Este vídeo pode te interessar