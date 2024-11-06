Sabrina Sato perde bebê no segundo mês de gestação

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Crédito: Instagram/@nicolasprattes

A atriz Sabrina Sato perdeu o bebê em sua 11ª semana de gestação. Aos 43 anos e noiva do ator Nicolas Prates, ela estava à espera de seu segundo filho e já recebeu alta.

No mês passado o casal anunciou a gravidez, que teve grande repercussão nas redes sociais. A informação foi confirmada pela assessoria ao G1. Os dois estão juntos desde fevereiro de 2024.

A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11), informou o hospital em boletim.