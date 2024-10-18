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Após Sabrina Sato revelar gravidez, Duda Nagle diz querer ter mais filhos

Nagle explicou que após o término com Sato tentou engatar outro relacionamento e ter mais filhos "por causa da idade"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 08:19

Nicolas e Sabrina assumiram a relação com foto de viagem de férias nas redes sociais
Nicolas e Sabrina Sato Crédito: Reprodução / Instagram @nicolasprattes
Duda Nagle, 41, disse que tem planos para ter mais filhos, além de Zoe, 5, de seu casamento com Sabrina Sato, 43.
Nagle explicou que após o término com Sato tentou engatar outro relacionamento e ter mais filhos "por causa da idade". "Estou solteiro. Tem um ano e meio que me separei. No começo, eu estava muito apressado, já pensando em engatar um relacionamento e seguir com meu plano de ter mais filhos por conta idade", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.
O ator contou que "deu uma desencanada" e decidiu tirar "um período sabático" de relacionamentos. "Você fica querendo muito e meio que acaba afastando. Mas eu quero ter mais filhos", complementou.
No podcast, Duda também comentou a notícia de que sua ex, Sabrina, está grávida de Nicolas Prattes, 27. "Ela me ligou e contou. Fiquei muito feliz porque é um casal muito legal, ele é um bom garoto, os dois têm uma energia boa juntos".
Ele ressaltou que a gestação fará bem para Zoe. "Vai ser bom para a Zoe. Vai ser bom para todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles".
Duda Nagle e Sabrina Sato foram casados por sete anos. Juntos, eles são pais de Zoe. Os dois anunciaram a separação no começo de 2023.

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