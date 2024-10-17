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'Já queria ser pai, estava nos meus planos', diz Nicolas Prattes sobre gravidez de Sabrina Sato

Ator, que vive o Rudá de 'Mania de Você', e Sabrina Sato anunciaram gravidez nesta quarta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 08:09

Nicolas Prattes e Sabrina Sato, que estão noivos
Nicolas Prattes e Sabrina Sato, que estão noivos Crédito: Reprodução/Instagram/@sabrinasato
Nicolas Prattes foi um dos nomes mais assediados pela imprensa nesta quarta-feira (16) na São Paulo Fashion Week, que está acontecendo no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Após o anúncio da gravidez de Sabrina Sato, noiva do ator, todos queriam informações sobre o assunto.
O ator, que está no ar como o rústico Rudá de "Mania de Você" (Globo), afirmou que a notícia não assustou os futuros papais. "Eu ja queria ser pai. Já estava nos meus planos", disse aos jornalistas que se acotovelaram para ouvir o que ele tinha a dizer.
A gravidez veio a público pouco tempo após o anúncio do noivado de Nicolas e Sabrina. Perguntado se a gravidez iria apressar os planos do casamento, ele disse que tudo será feito com calma: "A gente não apressa as coisas não. Tudo acontece tão bem".
O ator disse ainda que, por enquanto, o casal não tem planos de nome para o futuro bebê. Ele ainda contou que Zoe, filha de Sabrina com o ex-marido, Duda Nagle, ficou animada com a notícia. "Ela ficou muito feliz. A gente se emocionou contando. Ela já tá pensando no quartinho", contou.

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