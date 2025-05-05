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Mistério

Saiba quem matou Odete Roitman na versão original em 'Vale Tudo'

A pergunta que parou o Brasil em 1988 volta a rondar os fãs de "Vale Tudo": quem matou Odete Roitman?
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 18:44

Odete Roitman nas duas versões de Vale Tudo
Odete Roitman nas duas versões de Vale Tudo Crédito: Globo e Globo/Marcos Serra Lima
Na versão original da novela, escrita por Gilberto Braga, o assassinato da vilã, interpretada por Beatriz Segall, mobilizou o país e se tornou um dos maiores mistérios da teledramaturgia. Agora, no remake da Globo, Manuela Dias tem o poder de escolher um novo destino para essa história.
Durante a trama original de Vale Tudo, vários personagens foram apontados como possíveis culpados. A desconfiança recaía principalmente sobre figuras como Afonso (Cássio Gabus Mendes) e Marco Aurélio (Reginaldo Faria), ambos com motivos para querer a morte da empresária.
Até Heleninha (Renata Sorrah) foi cogitada como suspeita. No remake, a personagem, agora vivida por Paolla Oliveira, reacendeu especulações ao declarar no capítulo da última terça-feira (29): "Às vezes eu queria matar minha mãe".

QUEM MATOU ODETE ROITMAN NA PRIMEIRA VERSÃO?

O mistério foi desvendado em 6 de janeiro de 1989, quando revelou-se que Leila (Cássia Kis) foi a responsável pelo crime -mas por engano. Ao ver apenas a silhueta de uma mulher, Leila acreditou que atirava em Maria de Fátima (Gloria Pires), que mantinha um caso com Marco Aurélio.
Curiosamente, o plano original era outro: Marco Aurélio seria o assassino. Mas, segundo revelou Aguinaldo Silva ao Fantástico, a informação vazou antes do fim da novela, e a produção, que havia gravado cinco desfechos diferentes, mudou o rumo da história para preservar o mistério.
Nos finais alternativos, além de Leila, outros quatro personagens foram filmados como possíveis assassinos: Olavo (Paulo Reis), César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli), Queiroz (Paulo Porto) e Bruno (Danton Mello), filho de Leila e Ivan (Antonio Fagundes).

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No remake atual, a dinâmica deve se repetir - mas com mudanças. A autora Manuela Dias já confirmou que a morte de Odete Roitman (agora vivida por Debora Bloch) acontecerá, mas a identidade do assassino será diferente. Ou seja, Leila (Carolina Dieckmann na nova versão) não será mais a responsável pelo crime, o que promete surpresas até para quem conhece a história original.
Entre frases soltas, pequenas tensões e desconfianças, a adaptação reacende a expectativa em torno da pergunta que nunca envelhece. Quem será o novo culpado? A dúvida permanece e a tradição de suspense em torno da morte da vilã incendeia a internet.

QUEM VAI MATAR ODETE ROITMAN?

Nas redes sociais, fãs da novela já começaram a criar teorias e a apontar pistas que poderiam indicar quem será o novo assassino da Roitman.
O usuário @sosmsonhos escreveu: "Do jeito que tá se encaminhando a novela, quem vai matar a Odete vai ser a Heleninha". Na sequência, @_vitorhenrique respondeu apostando na teoria: "Grandes chances. Esses dias ela falou sobre matar a mãe. E como a Heleninha original ri quando descobre [da morte], falando que era mentira e que a Odete era imortal (bebaça), essa cena não necessariamente contradiz. Na verdade pode até complementar. Ela pode fazer até bêbada".
Outro internauta, @ediivillar, também levantou uma possibilidade: "Do jeito que a Manuela é sutil, a cena do avô da Fátima falando que 'quem mente rouba e quem rouba mata' já deve ser um indício de que ela vai ser a assassina".
Já @acessonegado0 sugeriu outra alternativa, mas com uma ressalva: "Acho que se o Eugênio fosse o assassino seria babado, mas a Manu não tem coragem pra isso, deve ir na escolha óbvia".

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