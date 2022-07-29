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Está na Espanha

Ronaldinho Gaúcho tem bens bloqueados por não pagar pensão

A ex-noiva do agora empresário, Priscilla Coelho, é quem cobra uma indenização milionária por reconhecimento de união estável e pensão.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 20:21

Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho teve seus bens penhorados e contas bancárias retidas pela Justiça Crédito: Reprodução @Ronaldinhogaúcho
Ronaldinho Gaúcho teve seus bens penhorados e contas bancárias retidas pela Justiça. O ex-jogador de futebol, que está na Espanha, recebeu a notícia nesta sexta-feira (29). A ex-noiva do agora empresário, Priscilla Coelho, é quem cobra uma indenização milionária por reconhecimento de união estável e pensão.
Ronaldinho e Priscilla se conheceram em 2011 e estiveram noivos durante seis anos, de 2013 a 2019. De acordo com o jornal Extra, o processo tramitava há cerca de três anos e não cabe mais recurso. O valor inicial do pedido seria R$ 100 mil, mas já teria chegado na casa do milhão por causa de juros e correção.
O ex-jogador se encontra na cidade de Almería, na Espanha. Ele vai participar no sábado da cerimônia da primeira fase de remodelação do estádio Power Horse, da equipe local, que volta a disputar a primeira divisão do Campeonato Espanhol.

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