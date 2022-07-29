Jesuíta Barbosa posa nu para capa de revista: "Além dos moldes tradicionais"

O que foi mostrado timidamente em algumas (poucas) cenas de "Pantanal" aparece na capa e no recheio da primeira edição masculina da Elle Brasil. Lançada nesta quinta-feira (28), a revista traz o ator pernambucano Jesuíta Barbosa, o Jove da novela da Globo, totalmente nu em um editorial protagonizado por homens "além dos moldes tradicionais", segundo a publicação.
Assumidamente bissexual, ele vem ajudando a desconstruir a imagem do galã tradicional na construção de um personagem da ficção que tem pontos em comum com o Jesuíta real - e o ator sabe disso. "Ele (Jove) é essa figura delicada, tímida, mas tão corajoso quanto eu sou na vida", disse ele à revista.
A Elle Men traz outras quatro opções de capa, escolhidas para a edição de estreia por "desafiarem padrões para trilhar seu próprio caminho" e trazerem "possibilidades de entendimento de masculinidades e representações de homens para além dos moldes tradicionais", de acordo com o texto que apresenta a edição. São eles Dapper Dan, estilista do hip hop considerado pai do streetwear; o rapper Baco Exu do Blues, o cantor Jão e o ator Nicolas Prattes.