Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vive Jove em "Pantanal"

Jesuíta Barbosa posa nu para capa de revista: "Além dos moldes tradicionais"

Na ficção e na vida real, ator é a mais fiel tradução do homem sensível e foge do padrão heteronormativo dos galãs da TV
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 16:41

Jesuíta Barbosa posa nu para a capa da revista
Jesuíta Barbosa posa nu para a capa da revista "Elle Men" Crédito: Elle Brasil/Reprodução
O que foi mostrado timidamente em algumas (poucas) cenas de "Pantanal" aparece na capa e no recheio da primeira edição masculina da Elle Brasil. Lançada nesta quinta-feira (28), a revista traz o ator pernambucano Jesuíta Barbosa, o Jove da novela da Globo, totalmente nu em um editorial protagonizado por homens "além dos moldes tradicionais", segundo a publicação.
Assumidamente bissexual, ele vem ajudando a desconstruir a imagem do galã tradicional na construção de um personagem da ficção que tem pontos em comum com o Jesuíta real - e o ator sabe disso. "Ele (Jove) é essa figura delicada, tímida, mas tão corajoso quanto eu sou na vida", disse ele à revista.
A Elle Men traz outras quatro opções de capa, escolhidas para a edição de estreia por "desafiarem padrões para trilhar seu próprio caminho" e trazerem "possibilidades de entendimento de masculinidades e representações de homens para além dos moldes tradicionais", de acordo com o texto que apresenta a edição. São eles Dapper Dan, estilista do hip hop considerado pai do streetwear; o rapper Baco Exu do Blues, o cantor Jão e o ator Nicolas Prattes.

Veja Também

Paulo André rebate Maíra Cardi e mostra convite enviado para Arthur Aguiar

Em vídeo, Will Smith fala sobre tapa no Oscar pela primeira vez

Maraisa, dupla de Maiara, faz montagem com Elonk Musk e manda novo recado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pantanal Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados