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Paulo André rebate Maíra Cardi e mostra convite enviado para Arthur Aguiar

Após declaração do atleta, a coach alega que o marido não foi convidado para seu aniversário; entenda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 16:15

Paulo André rebate Maíra Cardi
Paulo André rebate Maíra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram/@iampauloandre/@arthuraguiar
O BBB 22 acabou, mas as confusões envolvendo alguns participantes continuam. Na última quinta-feira, 28, Maíra Cardi usou o Instagram para expor Paulo André, alegando que o marido, Arthur Aguiar, não foi convidado para o aniversário do atleta. A fala veio após o ex-brother participar do podcast PodDelas, no YouTube, e declarar que "trocou uma ideia" com o campeão da edição e mandou o convite de seu aniversário, mas ficou sem resposta.
Nos Stories, a coach disse: "Não sei aonde é que você convidou.. Se foi no seu pensamento. Você não convidou o Arthur para o seu aniversário, você e o Arthur não conversaram, porque você não quis". Segundo ela, o marido passou o número de telefone para o atleta, que nunca o chamou.
Após a repercussão, Paulo André resolveu se pronunciar, contrariando a fala Maíra, com prints que mostram o envio do convite. "Enviei o convite, sim! Seria muita cara de pau da minha parte dizer em um podcast algo que não é verdade. Não sei o que aconteceu. Não me atentei que a mensagem não tinha chegado pra ele", alegou.
E não parou por aí. Maíra voltou ao Instagram após a resposta de PA, com uma mensagem de carinho de Arthur para o atleta. Segundo ela, o ex-BBB apenas respondeu tal mensagem, mas nunca "trocou uma ideia", como havia dito. Além disso, o envio do convite só aconteceu após sua publicação na rede social.
"PA prometeu chamar ele no WhatsApp, mas não aconteceu, ele não chamou. Aí, hoje, coincidentemente ele resolveu ter a certeza se o Arthur tinha recebido o tal convite. Coincidência, duas horas depois do meu post. Ou seja, quantos meses se passaram e ele não entrou em contato com o Arthur pelo WhatsApp? O Arthur nem tinha o número dele", disse.

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