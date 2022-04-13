Rodrigo Mussi tem dia mais lúcido após acidente, e cirurgia na coluna é descartada

O ex-"BBB" Rodrigo Mussi (36) teve seu melhor dia nesta terça-feira (12) desde quando entrou no hospital das Clínicas, em São Paulo, após sofrer um grave acidente de carro na Marginal Pinheiros. Segundo o irmão Diogo, ele tem se comunicado com expressões faciais e segue evoluindo.

"Rodrigo está no momento mais lúcido, se comunicou muito com as mãos e expressões faciais. A extubação deve acontecer perto do fim de semana ou início da próxima", disse ele em vídeo pelas redes sociais (assista abaixo).

De acordo com o advogado, uma cirurgia na coluna está descartada, e Mussi ficará apenas com colar cervical. "Não tem nada na medula. Se ela (cirurgia) ocorrer será futura e na questão de fortalecimento da coluna", afirmou Diogo.

Segundo ele, no momento em que chegou no quarto o irmão quis dizer algo, mas ele não conseguiu entender com clareza. Por isso, a família está otimista na plena recuperação. "A médica chegou e ele deu tchau com as mãos, (isso) deixa a gente aliviado. Está acordando, olhos bem abertos, pedimos que continuem com orações", encerrou.

O ex-BBB Rodrigo Mussi está se recuperando de um acidente de automóvel Crédito: TV Globo

A Polícia Civil afirmou que abriu inquérito para investigar o acidente, e o motorista, que prestou depoimento, poderá responder por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Em entrevista ao "Bom Dia SP" (Globo), no dia do acidente, o motorista chegou a dizer que teria dormido no volante.

O estado (bom) de saúde do ex-"BBB" foi corroborado por um boletim médico, divulgado na tarde desta terça (12), apontando a melhora do paciente. O laudo foi divulgado no perfil do paulista no Instagram

"Hoje foi o dia que Rodrigo esteve mais lúcido, com muitas expressões faciais, gestos, olhos bem abertos e tentando dizer algo ao seu irmão Diogo. Por enquanto, a decisão é que a cirurgia na coluna não é necessária, mantendo ele apenas com o colar cervical", aponta o documento.