Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Fernanda Montenegro e Gilberto Gil economizam quase R$ 50 mil nos fardões da ABL
Imortais

Fernanda Montenegro e Gilberto Gil economizam quase R$ 50 mil nos fardões da ABL

Alfaiate substituído diz que cobra caro porque usa fios de ouro nos bordados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 15:58

Fernanda Montenegro e Gilberto Gil
Fernanda Montenegro e Gilberto Gil Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Recém-empossados e símbolos de "um novo tempo" na vetusta Academia Brasileira de Letras, Fernanda Montenegro e Gilberto Gil já chegaram à Casa de Machado de Assis rompendo com um antigo padrão. Eles optaram por não encomendar seus fardões ao alfaiate oficial da ABL, Diógenes Cardoso, que desde 2005 confecciona os trajes para os novos imortais.
Com ramos de café bordados em fio de ouro sobre cambraia verde-oliva, a vestimenta-fetiche custa R$ 80 mil nas mãos de Diógenes, e não há quem regateie. Faz parte dos muitos ritos aceitar o preço sem chiar.
Montenegro entrou oficialmente para a Academia no dia 25 de março, e Gil, na última sexta (8 de abril). Ambos trajavam modelitos feitos pelo premiado figurinista niteroiense Marcelo Pies, de 59 anos. Com óperas, peças, filmes e shows de estrelas da MPB no currículo, Pies, além do prestigio, da amizade com os novos imortais e da representatividade embutida na escalação de uma pessoa "das artes" no lugar de um costureiro profissional, também ofereceu ao cantor e à atriz algo importante: preço.
Seu fardão segue todos os padrões que a Academia impõe (não há espaço para invencionices), e custou R$ 30 mil aos bolsos dos artistas - até na hora pagar a conta, eles quebraram o protocolo. Apesar de o prefeito do Rio, Eduardo Paes, declarar publicamente que teria "o maior prazer" em bancar o traje para os dois, nada feito. "Não faz sentido onerar o poder público numa época de pandemia", alegaram.
Sobre o preço praticado, Diógenes tem uma teoria que explicaria, pelo menos em parte, o valor quase três vezes menor cobrado por Pies. "O meu fardão tem fios de ouro. O dele, eu não sei", insinua, aproveitando a deixa para informar que "Paulo Niemeyer recebe o dele amanhã".
O figurinista que vestiu Fernanda Montenegro e Gilberto Gil na ABL não é exatamente um outsider no mundo dos acadêmicos. Em 2018, ele costurou o fardão com que seu marido, o poeta e ensaísta Antonio Cicero, compareceu à cerimônia de posse da cadeira 27, sucedendo Eduardo Portella.
Possíveis candidatos a novas vagas já o procuraram, interessados em usar um traje seu, mas Pies não tem interesse em investir neste nicho. "Fiz para pessoas próximas e para os meus amigos", afirma. "O alfaiate indicado pela Academia é o Diógenes e ele faz um ótimo trabalho", contemporiza.

Veja Também

Calcinha Preta diz que pomba em show foi 'surpresa por parte de fã'

Ingressos para shows do Coldplay no Brasil esgotam em minutos

Wikipédia e Secult pagam até R$ 2,5 mil para ajudar a editar verbetes sobre o ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fernanda montenegro Gilberto Gil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados