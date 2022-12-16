Rodrigo Faro no SBT e Faustão na Record? Entenda possíveis mudanças dos apresentadores

Rodrigo Faro e Faustão podem mudar de emissora em 2023 Crédito: Reprodução/Twitter/@faustaonaband/Divulgação/Record TV

Com o fim do ano, emissoras e artistas iniciaram as negociações para possíveis renovações - ou não - do contrato. Faustão já iniciou sua negociação com a Band enquanto Rodrigo Faro conversa com a RecordTV, já que seu contrato vai até o dia 31 deste mês, segundo a coluna Leo Dias. Com isso, começou os boatos de possíveis desligamentos dos apresentadores com as emissoras.

De acordo com a publicação, a Record TV propôs uma redução drástica no salário de Faro, que atualmente ganha R$ 1,2 milhão, para R$ 300 mil em 2023. E, insatisfeito com a proposta, o apresentador estaria na mira de uma nova casa: o SBT. Desde que as notícias sobre a insatisfação do apresentador com o novo contrato começaram a ser veiculadas, o portal do Metrópoles afirmou que Silvio Santos estaria interessado em contratar o apresentador.

Vale lembrar que, atualmente, Faro também é um dos grandes nomes no campo publicitário. O rosto do apresentador é um dos valores mais altos no mercado. Por isso, as incertezas sobre o destino dessa “mina de ouro” estariam fazendo com que as emissoras tentassem negociar de alguma forma.

Outro detalhe divulgado pela coluna Leo Dias é que a ida de Faro para o SBT não teria agradado Eliana nem Celso Portiolli. As filhas de Silvio também não estariam tão abertas à contratação do apresentador do programa “A Hora do Faro”.

Segundo o colunista, caso o Rodrigo feche o contrato com a emissora de Silvio Santos, seu lugar não seria aos domingos, mas em um novo reality show programado para 2023. Vale lembrar que Faro comandou a temporada de verão de A Fazenda, em 2012, na Record TV.

FAUSTÃO

Segundo a coluna Leo Dias, a possível mudança na grade de domingo da Record TV - caso Faro não seja um nome presente em 2023 - fizeram com que a emissora de Edir Macedo olhasse para outro apresentador: Faustão. Atualmente, Fausto Silva comanda um programa de segunda à sexta na Band. Caso a situação aconteça, Faustão sairia de uma grade diária na Band e retornaria para o horário que ficou por anos na Globo, mas na emissora concorrente.

O apresentador Faustão Crédito: Twitter/@faustaonaband

Para que tudo isso aconteça, o portal do Metrópoles afirma que a Record teria que desembolsar cerca de R$ 3,8 milhões para bancar o salário pedido por Faustão. Além disso, a emissora teria que derrubar o contrato da Band com o apresentador, que teria sido renovado recentemente, segundo a Band.

Apesar de não ter definições no momento, essa movimentação nos bastidores está sendo considerada atípica, uma vez que as negociações de apresentadores geralmente acontecem com três meses de antecedência.

BAND DIZ QUE FAUSTÃO FICA

Em nota, a Band confirmou para a coluna Leo Dias que Faustão irá permanecer na casa em 2023. Segundo a emissora, a atração seguirá no ar de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h, e ganhará mais quadros e novidades no próximo ano.