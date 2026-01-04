De luto

Roberto Carlos está com Covid-19 e falta a velório de amigo

O cantor Roberto Carlos, 84, está com Covid-19 e apresenta sintomas leves da doença, segundo assessoria.

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:01

O cantor Roberto Carlos, 84, está com Covid-19 e apresenta sintomas leves da doença, segundo assessoria. O teste positivo impediu o artista de comparecer ao velório de Genival Barros, diretor de produção de seus shows e também amigo pessoal do cantor, que ocorreu neste sábado (3) na cidade de São Paulo.

Distante do convívio social, o cantor usou as redes sociais para prestar homenagem ao amigo e se despedir.

"Genival meu amigo, meu irmão, um ser humano da maior qualidade, querido por todos da nossa equipe e por todos que tiveram alegria de conhece-lo. Sempre amável, carinhoso e respeitado por todos como profissional e querido pelo seu jeito sempre bem humorado e carinhoso de tratar as pessoas. Meu querido amigo que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém amém", escreveu em uma postagem no seu perfil do Instagram.

Natural de Campina Grande, Genival Barros tinha papel fundamental na equipe do Roberto Carlos, atuando como diretor de produção dos shows do cantor por mais de 60 anos. A causa da morte não foi divulgada pela família.

O cantor já havia contraído Covid-19 em 2022. Um dos germofóbicos mais famosos do Brasil, ele seguiu os protocolos desde o início da pandemia, mas isso não impediu que o cantor contraísse o vírus.

