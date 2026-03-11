Astrologia

Casal perfeito: descubra quais signos têm mais sintonia no amor

Alguns nativos compartilham valores, ritmos emocionais e formas de enxergar a vida que se complementam

Publicado em 11 de março de 2026 às 12:49

No amor, algumas combinações de signos parecem fluir com mais naturalidade. Isso acontece porque determinados elementos — Fogo, Terra, Ar e Água — compartilham valores, ritmos emocionais e formas de enxergar a vida que se complementam. Claro que qualquer relacionamento pode dar certo quando há maturidade e vontade de construir juntos. Ainda assim, a astrologia mostra quais encontros costumam ter mais sintonia.

A seguir, veja as combinações amorosas que tendem a funcionar melhor para cada signo!

Áries

Impulsivo, intenso e apaixonado, Áries gosta de relações cheias de movimento e entusiasmo. Por isso, costuma se dar muito bem com Leão e Sagitário, que compartilham sua energia e espírito aventureiro. Outra combinação interessante é com Libra, signo oposto que traz equilíbrio e diplomacia para a relação.

Touro

Touro valoriza estabilidade, carinho e segurança emocional. As melhores combinações costumam acontecer com Virgem e Capricórnio, que compartilham seu senso de compromisso e praticidade. Câncer também pode formar uma parceria muito afetuosa, trazendo sensibilidade e acolhimento.

Gêmeos

Curioso e comunicativo, Gêmeos precisa de estímulo intelectual no amor. Combina bem com Libra e Aquário, que valorizam o diálogo e a liberdade. Áries também pode ser uma boa parceria, trazendo dinamismo e aventura para a relação.

Câncer

Emocional e protetor, Câncer busca relações profundas e seguras. As melhores conexões costumam acontecer com Escorpião e Peixes, que compreendem sua sensibilidade. Touro também pode ser um parceiro ideal, oferecendo estabilidade e carinho.

Leão

Leão gosta de amar intensamente e de se sentir valorizado na relação. Tem grande afinidade com Áries e Sagitário, que compartilham entusiasmo e paixão pela vida. Libra também pode ser uma combinação interessante, trazendo charme e equilíbrio.

Virgem

Detalhista e dedicado, Virgem prefere relações estáveis e com propósito. Combina bem com Touro e Capricórnio, que compartilham sua visão prática da vida. Escorpião também pode trazer intensidade e profundidade emocional à relação.

Libra

Romântico e diplomático, Libra busca harmonia nos relacionamentos. Tem ótima sintonia com Gêmeos e Aquário, que estimulam conversas e trocas intelectuais. Leão também pode formar uma parceria cheia de charme e cumplicidade.

Escorpião

Intenso e profundo, Escorpião vive o amor com muita entrega. Costuma se conectar fortemente com Câncer e Peixes, que compreendem sua sensibilidade emocional. Virgem também pode ser uma boa combinação, trazendo estabilidade e confiança.

Sagitário

Espontâneo e aventureiro, Sagitário precisa de liberdade no amor. As melhores combinações costumam acontecer com Áries e Leão, que compartilham entusiasmo e energia. Aquário também pode trazer uma relação estimulante e cheia de novidades.

Capricórnio

Responsável e determinado, Capricórnio valoriza relações sólidas e duradouras. Tem grande afinidade com Touro e Virgem, que compartilham sua visão de construção e estabilidade. Escorpião também pode trazer intensidade e profundidade emocional.

Aquário

Independente e inovador, Aquário busca relações baseadas em amizade e liberdade. Combina muito bem com Gêmeos e Libra, que estimulam conversas e ideias. Sagitário também pode trazer leveza e espírito aventureiro.

Peixes

Sensível e romântico, Peixes gosta de relações profundas e cheias de afeto. Costuma se dar bem com Câncer e Escorpião, que compreendem sua emoção. Touro também pode oferecer estabilidade e segurança emocional.