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Susto

Roberta Miranda sofre acidente de carro e detalha 'susto terrível'

Cantora disse que bateu a cabeça e o ombro após um veículo bater na traseira do seu carro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 15:06

Roberta Miranda se diz 'trissexual'
Roberta Miranda revelou que sofreu um acidente de carro na terça-feira, 26 Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
Roberta Miranda revelou que sofreu um acidente de carro na terça-feira, 26. Sem detalhar onde o incidente aconteceu, a cantora tranquilizou os fãs nas redes sociais sobre seu estado de saúde.
Ela postou um vídeo no Instagram após um veículo atingir a traseira do seu carro que, segundo ela, estava parado. Depois, ela voltou aos stories do Intagram para dar mais detalhes do ocorrido.
"O cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás", disse ela. "Bateu a minha cabeça, mas eu bati primeiro o ombro e protegi a cabeça. Já tomei remédio, mas o que está doendo é o ombro. O ombro está doendo muito", explicou.
A artista disse que estava com familiares no carro e contou: "A minha sobrinha também deu um solavanco para frente, está com uma dor de cabeça."
E concluiu: "[Foi] um susto, um susto terrível. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é [necessário] rezar muito, tomar muito cuidado."

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