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Aos 54 anos

Morre Bill Granger, chef de cozinha e escritor que lançou cinco séries de TV

Autor de 14 livros de culinária, o australiano ficou famoso por ser um cozinheiro autodidata, que criou receitas inusitadas de café da manhã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 11:59

Morre Bill Granger, chef de cozinha e escritor que lançou cinco séries de TV
O chef Bill Granger lançou cinco séries de TV Crédito: Reprodução
Morreu nesta segunda-feira, dia 25, o chef de cozinha Bill Granger, aos 54 anos. Autor de 14 livros de culinária, o australiano ficou famoso por ser um cozinheiro autodidata, que criou receitas inusitadas de café da manhã, e por abrir 19 restaurantes em vários países, como Japão, Coreia do Sul e Inglaterra. A causa da morte não foi revelada.
Granger morreu de forma pacífica e com a família o seu redor num hospital em Londres, diz publicação feita em seu Instagram.
"Ele será lembrado como o 'rei do café da manhã', por transformar comida despretensiosa em algo especial e por estimular o crescimento da alimentação informal e comunitária australiana em todo o mundo", diz o texto em seu perfil.
Granger também protagonizou séries de TV sobre sua culinária, como "Bill's Kitchen: Notting Hill" e "Bill's Food", que tem 4 temporadas. Ele deixou sua mulher, Natalie Elliott, com quem construiu seus restaurantes, e as três filhas que teve com ela.

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