Morre Bill Granger, chef de cozinha e escritor que lançou cinco séries de TV

O chef Bill Granger lançou cinco séries de TV Crédito: Reprodução

Morreu nesta segunda-feira, dia 25, o chef de cozinha Bill Granger, aos 54 anos. Autor de 14 livros de culinária, o australiano ficou famoso por ser um cozinheiro autodidata, que criou receitas inusitadas de café da manhã, e por abrir 19 restaurantes em vários países, como Japão, Coreia do Sul e Inglaterra. A causa da morte não foi revelada.

Granger morreu de forma pacífica e com a família o seu redor num hospital em Londres, diz publicação feita em seu Instagram.

"Ele será lembrado como o 'rei do café da manhã', por transformar comida despretensiosa em algo especial e por estimular o crescimento da alimentação informal e comunitária australiana em todo o mundo", diz o texto em seu perfil.