Cruzeiro do Neymar tem craque cheio de ouro, filho dançarino e suposto deboche à ex

Neymar posou com famosos no cruzeiro Crédito: Reprodução/Instagram

O jogador Neymar, de 30 anos, está soltinho em seu cruzeiro, que zarpou na última terça (26) de Santos e terá festas até o próximo dia 29. Muitos famosos como Zé Felipe, Virginia Fonseca, Deolane Bezerra, Belo, Gracyanne e MCs marcam presença nas comemorações.

A expectativa é a de que o faturamento chegue a R$ 15 milhões, já que cada pacote não saiu por menos de R$ 4.700. Ao todo, cabem mais de 4.300 pessoas no cruzeiro, mas serviços de bebidas não estão inclusos. O percurso terá uma parada em Búzios, no Rio de Janeiro. A conta oficial da divulgação afirma que serão "72 horas de ousadia e alegria com um dos maiores ídolos do futebol."

E tudo o que acontece em alto-mar já tem sido compartilhado. Vídeos e fotos tanto do anfitrião quanto de seus convidados rodam pelas redes sociais. Confira abaixo tudo o que já rolou no cruzeiro do Neymar:

Tratamento médico

Durante toda a festa, Neymar passará por tratamento para a lesão em sua perna, como fisioterapia e massagem. Ele teve de se submeter a uma cirurgia após lesão, mas isso não o fez desistir da festa.

Cruzeiro do jogador Neymar Crédito: Divulgação

Suposto deboche ao antigo relacionamento

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, Neymar aparece cantando a música "Set dos Casados". Porém, na hora do refrão, ele alterou a letra. A música original diz: "Eu fui dar perdido com os amigos e a cunhada apareceu". Ney trocou a palavra cunhada por Bianca, o nome da irmã de Bruna Biancardi que pela web reclamou das supostas traições dele.

Filho bom de dança

Davi Lucca, o primogênito do jogador, foi chamado ao palco e arriscou alguns passos da música "Tubarão" ao lado do MC Ryan SP. Mavie, que nasceu faz pouco tempo, ficou em terra firme com Biancardi.

Ouro

MC Paiva deu para Neymar um cordão de ouro de mais de três quilos, além de anéis que valem uma fortuna. O craque se divertiu ao vestir as peças.

Sofrência

Ao som de Péricles, Neymar se jogou e cantou músicas românticas, mesmo de muletas.

Santos Futebol Clube

Em papo com o comediante Negrete, Neymar sugeriu comprar o seu antigo clube, o Santos, e contratar o comediante para jogar na equipe.

Repercussão internacional

Jornais como o Marca e o tabloide The Sun repercutiram o fato de Neymar, mesmo lesionado, dar uma festa num navio.

Multidão na despedida