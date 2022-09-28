Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Riverdale': ator que matou a mãe teme sofrer violência na cadeia

Ryan Grantham, que foi condenado a prisão perpétua, confessou ao advogado que o defende que teme ser violentado e agredido na cadeia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 10:50

Ator Ryan Grantham
Ator Ryan Grantham Crédito: Folha de São Paulo/ Divulgação
O ator Ryan Grantham, que foi condenado a prisão perpétua depois de matar a própria mãe, confessou ao advogado que o defende, Chris Johnson, que teme ser violentado e agredido na cadeia. As informações foram dadas ao site TMZ.
De acordo com Johnson, o fato de Ryan ser um rapaz magro, medindo 1,60, o deixaria "física, psicológica e sexualmente intimidado", vulnerável e exposto a situações que o humilharia, caso esteja preso em uma prisão de segurança máxima.
Segundo informações, o advogado de Ryan pretende convencer a juíza do caso a transferi-lo para uma penitenciária de segurança média, entretanto, essa decisão pode demorar e ele seguirá preso em um centro prisional.
A condenação de Ryan Grantham aconteceu depois dele ter assassinado a mãe em 31 de março de 2020, quando tinha 21 anos. Na época, a matriarca estava tocando piano em casa quando Ryan atirou com um rifle na nuca dela.
O ator confessou o crime e gravou um vídeo que foi mostrado no tribunal. No conteúdo, ele filma o corpo da mãe e confessa o assassinato. Depois do crime ele alega que comprou maconha, preparou explosivos de coquetel molotov e foi assistir Netflix. Após o caso, ele se dirigiu para uma delegacia confessou ter matado a própria mãe. O ator ainda cogitou fazer um massacre na ponte Lions Gate de Vancouver, ou onde estudava, na Simon Fraser University.
A decisão da juíza Kathleen Ker, que bateu o martelo pela prisão perpétua, foi dada levando em conta esses detalhes do crime, que ela classificou como "trágico e comovente".

Veja Também

Ator de Riverdale é condenado à prisão perpétua por assassinar a mãe

Ator de 'Riverdale' que matou mãe pretendia assassinar ministro do Canadá

Ator José Dumont é preso por armazenamento de pornografia infantil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Sistema prisional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados