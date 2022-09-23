Ator de Riverdale é condenado à prisão perpétua por assassinar a mãe

Ator Ryan Grantham Crédito: Divulgação

Ryan Grantham, de 24 anos, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira (22). O ator, conhecido por participar das séries Riverdale, Supernatural e iZombie, matou a própria mãe, Barbara Waite, em março de 2020.

De acordo com o jornal New York Post, ele só poderá tentar a liberdade condicional após 14 anos de condenação. Em junho, em seu depoimento, ele pediu desculpas, dizendo que sua mãe era uma pessoa carinhosa, compassiva e que não merecia o que ele fez.

O CRIME

Ryan matou a mãe com um tiro na cabeça enquanto ela tocava piano em casa. Depois do assassinato, ele teria pego dinheiro, comprado drogas, feito alguns explosivos de coquetel molotov e passado um tempo assistindo TV.

Em seguida, cobriu o corpo da mãe com um lençol e foi dormir. No outro dia, o ator colocou velas em torno do corpo da mãe e saiu de carro com o intuito de matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

No caminho, o ator, que estava num carro com três armas, munições, 12 coquetéis molotov e um mapa de como chegar na casa de Trudeau, mudou de ideia e seguiu para a delegacia confessar o crime. No percurso, ele cogitou realizar massacres na Ponte Lions Gate de Vancouver e na universidade na qual estudava.