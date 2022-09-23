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Ator de Riverdale é condenado à prisão perpétua por assassinar a mãe

Ryan Grantham deu um tiro na mãe e ainda planejava assassinar o primeiro-ministro do Canadá. Crime aconteceu em março de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 16:15

Ator Ryan Grantham
Ator Ryan Grantham Crédito: Divulgação
Ryan Grantham, de 24 anos, foi condenado à prisão perpétua nesta quinta-feira (22). O ator, conhecido por participar das séries Riverdale, Supernatural e iZombie, matou a própria mãe, Barbara Waite, em março de 2020.
De acordo com o jornal New York Post, ele só poderá tentar a liberdade condicional após 14 anos de condenação. Em junho, em seu depoimento, ele pediu desculpas, dizendo que sua mãe era uma pessoa carinhosa, compassiva e que não merecia o que ele fez.

O CRIME

Ryan matou a mãe com um tiro na cabeça enquanto ela tocava piano em casa. Depois do assassinato, ele teria pego dinheiro, comprado drogas, feito alguns explosivos de coquetel molotov e passado um tempo assistindo TV.
Em seguida, cobriu o corpo da mãe com um lençol e foi dormir. No outro dia, o ator colocou velas em torno do corpo da mãe e saiu de carro com o intuito de matar o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.
No caminho, o ator, que estava num carro com três armas, munições, 12 coquetéis molotov e um mapa de como chegar na casa de Trudeau, mudou de ideia e seguiu para a delegacia confessar o crime. No percurso, ele cogitou realizar massacres na Ponte Lions Gate de Vancouver e na universidade na qual estudava.
O corpo de Barbara Waite foi achado no dia seguinte ao crime pela filha, Lisa Grantham. A irmã de Ryan resolveu ir à casa da mãe após ela não responder às suas tentativas de contato por telefone e mensagens.

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