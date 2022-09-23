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Ex-participante do ‘MasterChef’ está na UTI e pede orações

Angélica Vitali sofreu um AVC; segundo ela, o quadro é estável
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Setembro de 2022 às 15:30

Angélica Vitali é ex-participante do 'Masterchef'
Angélica Vitali é ex-participante do 'Masterchef' Crédito: Instagram/@angelicavitali
Angélica Vitali, especialista em gastronomia molecular e conhecida por sua participação no MasterChef Profissionais, em 2017, está internada na UTI, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A notícia foi divulgada em seu Instagram nesta semana.
"Estou bem, estável e aqui na UTI. O melhor lugar para se estar em um hospital, sendo cuidada por uma equipe linda", informou Angélica, pedindo, ainda, para seu público continuar em corrente de oração.
Na última quinta-feira, 22, ela fez um vídeo detalhando sua situação, dizendo que faria um exame para "ver se o organismo tem resistência ao anticoagulante". "Comecei a sentir, vocês podem notar, meu rosto com a boca um pouquinho mais fechada, minha mão voltou a formigar e fui pegar uma lata de refrigerante e senti que estava muito pesada", relatou.
Apesar do susto, Angélica disse que, "felizmente, ele [o AVC] foi bem fraquinho". Ela também agradeceu o apoio dos seguidores e alertou a importância de se atentar aos sinais do corpo e procurar ajuda médica.

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