Rafa Talamask: conheça o novo namorado da mãe de Neymar

Rafa Talamask é apontado como novo affair da mãe de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, está de namorado novo. O escolhido é Rafa Talamask, que já teria sido apresentado ao jogador e a Rafaella, segundo o jornal Extra.

O rapaz é 19 anos mais jovem que Nadine e teria conhecido a "Neymãe" durante o carnaval em um camarote da Sapucaí, em abril. Talamask é formado em administração de empresas e muso fitness, com mais de 200 mil seguidores no Instagram.

Rafa Talamask Crédito: Reprodução/Instagram

Segundo o jornal O Tempo, o rapaz de 36 anos atualmente cursa Educação Física. De acordo com o Extra, Rafa já venceu um campeonato de fisiculturismo e sempre almejou fama.