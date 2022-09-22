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Rafa Talamask: conheça o novo namorado da mãe de Neymar

Segundo o jornal Extra, Nadine Gonçalves apresentou o rapaz aos filhos. Eles teriam se conhecido no carnaval deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 17:48

Rafa Talamask é apontado como novo affair da mãe de Neymar
Rafa Talamask é apontado como novo affair da mãe de Neymar Crédito: Reprodução/Instagram
Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, está de namorado novo. O escolhido é Rafa Talamask, que já teria sido apresentado ao jogador e a Rafaella, segundo o jornal Extra.
O rapaz é 19 anos mais jovem que Nadine e teria conhecido a "Neymãe" durante o carnaval em um camarote da Sapucaí, em abril. Talamask é formado em administração de empresas e muso fitness, com mais de 200 mil seguidores no Instagram.
Rafa Talamask
Rafa Talamask Crédito: Reprodução/Instagram
Segundo o jornal O Tempo, o rapaz de 36 anos atualmente cursa Educação Física. De acordo com o Extra, Rafa já venceu um campeonato de fisiculturismo e sempre almejou fama.
Natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rafa também já trabalhou como produtor de uma dupla sertaneja e na produção do "Garota Vip".

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