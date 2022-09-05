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Isabella Scherer diz que foi internada na UTI após nascimento de gêmeos

Através dos stories do Instagram, a campeã do Masterchef 2021 explicou que o motivo da internação foi a pressão alta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 19:58

Isabella Scherer, vencedora do MasterChef
Isabella Scherer, vencedora do MasterChef Crédito: Band
Isabella Scherer revelou nesta segunda-feira, 5, que precisou ficar internada na UTI depois de dar à luz aos gêmeos Mel e Bento, filhos dela e do modelo Rodrigo Calazans.
Através dos stories do Instagram, a campeã do Masterchef 2021 explicou que o motivo da internação foi a pressão alta, mas que a situação já foi estabilizada.
"Oi gente. Voltei ontem para o quarto. Tive que ficar um tempinho internada na UTI para controlar minha pressão. Agora já estabilizou e devo voltar para casa hoje mesmo", escreveu.
A influenciadora já havia contado aos seguidores que sofreu com quadros de pressão alta após o parto, que aconteceu na última segunda-feira, 29 de agosto.
Ela deveria ter recebido alta no sábado, 3, mas precisou permanecer internada. "A gente ia embora hoje, mas eu tive um pico de pressão ontem de novo. Foi mais alto até do que o próprio parto, foi pra 18/11. Vamos agora ajustar medicação e ver como vou ficar nas próximas 24 horas", contou na ocasião.
Apesar da situação, Mel e Bento estão saudáveis e Isabella segue amamentando normalmente os filhos. Segundo ela, tem bastante leite e consegue alimentá-los juntos, como mostrou em imagem compartilhada pelo Instagram.

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