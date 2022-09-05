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Arthur Aguiar não recebeu convites para o Rock in Rio, diz colunista

Segundo Gabriel Perline, do IG, vencedor do BBB 22 foi ignorado por camarotes e patrocinadores do evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 10:55

Arthur Aguiar
Arthur Aguiar Crédito: Globo/João Cotta
Arthur Aguiar ficou em casa no primeiro fim de semana de Rock in Rio. Segundo o colunista Gabriel Perline, do portal IG, o vencedor do Big Brother Brasil 22 foi ignorado pelos patrocinadores e donos de camarotes do evento.
De acordo com a publicação, Arthur não recebeu convites para comparecer no maior festival de música do mundo e acabou ficando em casa compondo músicas para seu repertório. O colunista ainda lembrou que a ida ao evento era uma grande vontade do ator e cantor pois externou o sentimento durante o confinamento na casa mais vigiada do país.
Mas nem tudo está perdido. O evento volta com sua programação nesta quinta-feira (8) e segue até domingo (11) com a possibilidade de Arthur comparecer na Cidade do Rock.

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