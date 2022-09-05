Arthur Aguiar não recebeu convites para o Rock in Rio, diz colunista

Arthur Aguiar Crédito: Globo/João Cotta

Arthur Aguiar ficou em casa no primeiro fim de semana de Rock in Rio. Segundo o colunista Gabriel Perline, do portal IG, o vencedor do Big Brother Brasil 22 foi ignorado pelos patrocinadores e donos de camarotes do evento.

De acordo com a publicação, Arthur não recebeu convites para comparecer no maior festival de música do mundo e acabou ficando em casa compondo músicas para seu repertório. O colunista ainda lembrou que a ida ao evento era uma grande vontade do ator e cantor pois externou o sentimento durante o confinamento na casa mais vigiada do país.