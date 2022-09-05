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Ex-BBB Carol Peixinho é assaltada e alerta: ‘Estão utilizando meu número pessoal’

Situação ocorreu no último sábado, 3; criminosos estão aplicando golpe se passando pela namorada do cantor Thiaguinho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 09:07

A ex-BBB Carol Peixinho
A ex-BBB Carol Peixinho Crédito: Reprodução/Instagram
Carol Peixinho, ex-participante do BBB 19 e de No Limite 2021, utilizou seu Instagram na manhã deste domingo, 4, para informar que foi assaltada e teve seu celular e outros pertences levados pelos criminosos.
No Stories do Instagram, a namorada do cantor Thiaguinho relatou: "Ontem [sábado, 3] fui assaltada, levaram o meu celular e alguns outros pertences".
Agora, os criminosos estão se passando pela ex-BBB para aplicar golpes, segundo ela. "Os indivíduos estão utilizando o meu número pessoal para aplicar o golpe do Pix por meio do WhatsApp! Fiquem atentos e não façam transações", alertou.
A notícia também foi compartilhada por Thiaguinho. Contudo, até o momento da publicação desta matéria, não há mais informações sobre a situação.

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