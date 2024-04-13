Resumo BBB 24: madrugada tem celebração intimista do top 4

Isabelle, Allane, Matheus e Davi comemoram top 4 do BBB Crédito: Reprodução/Globoplay

Falta pouco para o BBB 24 chegar ao fim. Restam apenas quatro participantes. Alane, Isabelle e Matheus disputam o último paredão dessa edição. O nome com mais votos será eliminado pelo público até a noite de domingo, 14.

Davi, por sua vez, é o único garantido na final do reality. O baiano consagrou-se como o primeiro finalista da temporada após ser o último a deixar a prova de resistência.

Durante a madrugada deste sábado (13), os brothers remanescentes celebraram de forma intimista. Eles receberam um cooler com bebidas e dançaram bastante. Quando tocou "Vida Real", de Paulo Ricardo, música tema do Big Brother Brasil, o quarteto se emocionou.