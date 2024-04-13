Resumo BBB 24: madrugada tem celebração intimista do top 4

Falta pouco para o BBB 24 chegar ao fim. Restam apenas quatro participantes. Alane, Isabelle e Matheus disputam o último paredão dessa edição. O nome com mais votos será eliminado pelo público até a noite de domingo, 14.
Davi, por sua vez, é o único garantido na final do reality. O baiano consagrou-se como o primeiro finalista da temporada após ser o último a deixar a prova de resistência.
Durante a madrugada deste sábado (13), os brothers remanescentes celebraram de forma intimista. Eles receberam um cooler com bebidas e dançaram bastante. Quando tocou "Vida Real", de Paulo Ricardo, música tema do Big Brother Brasil, o quarteto se emocionou.
Davi não escondeu a sua felicidade por já estar na final e agradeceu ao Brasil por ter chegado tão longe. "Não tem como explicar. Muito sentimento de gratidão. Aproveitar para agradecer ao Brasil sempre [...] Valeu, Brasil. Cumpri a missão. Agora é só esperar. Tomar um banho de piscina, vou acordar bem leve", disse.