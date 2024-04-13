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Favorito, repescagem e prêmio milionário: o que os capixabas pensam do BBB 24

Fernanda? Davi? Quem os capixabas colocariam de volta na casa? HZ foi às ruas para ouvir o público sobre a reta final do Big Brother
Isadora Mello

Isadora Mello

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 10:23

BBB 24
Capixabas opinaram sobre o BBB 24 Crédito: Divulgação/Globo
Estamos na reta final do BBB 24 e a cada dia que passa o público fica mais perto de descobrir o ganhador do prêmio milionário, que já ultrapassa R$ 2 milhões. Em janeiro, com 26 participantes, o reality teve, além de diversos paredões, a desistência de Vanessa Lopes e a expulsão de Wanessa Camargo. De treta em treta, a casa ficou dividida em dois grupos, o fadas e o gnomos. No fim, só restaram os membros do grupo fadas, que agora disputam a bolada entre si.
Para quem você está torcendo? Em clima de despedida, HZ foi às ruas saber o que os capixabas estão pensando da casa mais vigiada do Brasil.

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