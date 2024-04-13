Favorito, repescagem e prêmio milionário: o que os capixabas pensam do BBB 24

Estamos na reta final do BBB 24 e a cada dia que passa o público fica mais perto de descobrir o ganhador do prêmio milionário, que já ultrapassa R$ 2 milhões. Em janeiro, com 26 participantes, o reality teve, além de diversos paredões, a desistência de Vanessa Lopes e a expulsão de Wanessa Camargo. De treta em treta, a casa ficou dividida em dois grupos, o fadas e o gnomos. No fim, só restaram os membros do grupo fadas, que agora disputam a bolada entre si.