Repórter da Globo News engole mosquito ao vivo: "Comi"

Octavio Guedes, da Globo News, engole um mosquito ao vivo na TV Crédito: Reprodução/Globo News

Octavio Guedes, de 56 anos, engoliu um mosquito ao vivo durante a edição na quinta-feira (15), do programa "GloboNews Mais", da Globo News. O apresentador Tiago Eltz gargalhou quando soube do acontecido.

O jornalista falava sobre Fernando Haddad (PT) e o partido quando começou a tossir e avisou que engolira o inseto. "Comi um mosquito", disse Octavio.

Eltz, no entanto, caiu na gargalhada. "Os mosquitos de Brasília tentam atacar a nossa equipe desde quando começou a cobertura e transição lá. O pessoal que está há mais tempo em Brasília, tem conseguido evitar, mas hoje o mosquito pegou o Octávio desprevenido", brincou o apresentador.