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Repórter da Globo News engole mosquito ao vivo: "Comi"

Octavio Guedes e o apresentador Tiago Eltz gargalharam da situação, que rendeu memes nas redes sociais; assista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 09:23

Octavio Guedes, da Globo News, engole um mosquito ao vivo na TV
Octavio Guedes, da Globo News, engole um mosquito ao vivo na TV Crédito: Reprodução/Globo News
Octavio Guedes, de 56 anos, engoliu um mosquito ao vivo durante a edição na quinta-feira (15), do programa "GloboNews Mais", da Globo News. O apresentador Tiago Eltz gargalhou quando soube do acontecido.
O jornalista falava sobre Fernando Haddad (PT) e o partido quando começou a tossir e avisou que engolira o inseto. "Comi um mosquito", disse Octavio.
Eltz, no entanto, caiu na gargalhada. "Os mosquitos de Brasília tentam atacar a nossa equipe desde quando começou a cobertura e transição lá. O pessoal que está há mais tempo em Brasília, tem conseguido evitar, mas hoje o mosquito pegou o Octávio desprevenido", brincou o apresentador.
Em seguida, ele perguntou se Octavio engoliu ou não o mosquisto. "Engoli! Vai chegar uma água daqui a pouco. Pô, que nojeira! Mas estava gostosinho", disse.

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