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Murilo Benício confirma namoro com Cecília Malan, correspondente da Globo

Ator deixou segredo escapar durante as gravações do "Melhores do Ano", nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 09:14

Acabou o mistério. Depois de meses de burburinho, Murilo Benício confirmou que está namorando a jornalista Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres. Segundo o site GShow, o ator teria deixado escapar o segredo durante as gravações do "Melhores do Ano" nesta sexta-feira (16).
Murilo Benício e Cecília Malan vivem um relacionamento
Murilo Benício e Cecília Malan vivem um relacionamento Crédito: Reprodução/Instagram
"Estamos namorando, nos encontramos sempre. Está tudo ótimo", teria dito o ator quando perguntado se estava vivendo um romance com a jornalista. Há alguns meses, os fãs desconfiavam que eles estavam vivendo um relacionamento. Ambos já haviam dado pistas em seus perfis no Instagram.
Em setembro, por exemplo, Cecília publicou uma foto de seu pai, Pedro Malan, seu irmão, também Pedro, e Murilo Benício. Na legenda, a jornalista escreveu: "16.09.22 Enquanto isso, no Rio, quase pulei no avião pra participar desse jantar! Parabéns, irmãozinho! 29 anos iluminando nossas vidas. I love you!"
Em julho, Luciano Huck deu a deixa durante o "Dança dos Famosos", quadro do Domingão. "Ele é um ermitão. Ele sai só para gravar e vai namorar lá em Londres quando pode", disse brincando.
O ator apenas sorriu envergonhado. Mas a dúvida ainda pairava no ar, já que Murilo mora no Rio de Janeiro e Cecília, na capital britânica. Essa é a primeira vez que um dos dois fala abertamente sobre o relacionamento.

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