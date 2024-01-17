Rei Charles 3° fará tratamento para próstata aumentada; condição é benigna

O rei Charles 3º, 75, passará por uma cirurgia na próstata na próxima semana.
Ele passará por cirurgia para corrigir um aumento na próstata. "Assim como milhares de homens todos os anos, o rei está tratando um caso de próstata aumentada. A condição é benigna e ele irá ao hospital na próxima semana para uma cirurgia corretiva", diz um comunicado do Palácio de Buckingham.
Todos os compromissos oficiais públicos do rei serão adiados. O período de recuperação será curto, diz ainda a nota.
O rei divulgou seu diagnóstico para encorajar homens a buscarem tratamento, disse uma fonte ao jornal Daily Mail. É incomum que monarcas britânicos compartilhem detalhes de questões relacionadas a saúde.