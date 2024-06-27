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Folha de São Paulo

Regiane Alves reage a ataque de ator nas redes sociais

Fabien Frankel, vilão de 'House of Dragon', recebeu comentários de ódio por conta de seu personagem; Atriz passou pela mesma situação em 'Mulheres Apaixonadas'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 09:24

A atriz Regiane Alves e o ator Fabien Franke como Criston Cole em 'House of the Dragon' (HBO)
A atriz Regiane Alves e o ator Fabien Franke como Criston Cole em 'House of the Dragon' (HBO) Crédito: Globo / Divulgação
Regiane Alves provocou risadas nos internautas nesta quarta-feita (26), ao reagir a uma situação semelhante à que já viveu. A atriz comentou no X (ex-Twitter) sobre os ataques que Fabiel Frankel, vilão de "House of Dragon" (HBO), vem recebendo nas redes sociais por conta de seu personagem.
Fabien interpreta Criston Cole, personagem que vem causando revolta nos espectadores da série. O ator precisou bloquear os comentários de sua conta no Instagram, já que começou a receber comentários de ódio.
No X, Regiane republicou uma notícia sobre Fabien e escreveu: "Me identifico com o colega". Nos comentários, internautas se divertiram com o comentário, já que a atriz já contou que costumava sofrer ataques nas ruas quando interpretava a personagem Dóris, em "Mulheres Apaixonadas".
Na novela da Globo, exibida pela primeira vez em 2003, Dóris maltratava e humilhava seus avós. Acontece que o ódio pela personagem extrapolou a ficção e Regiane chegou a ser hostilizada em público.
"Minha mãe passa mal de ódio com uma personagem sua", escreveu um internauta. "No dia do idoso, eu me lembrei de você", comentou mais um.

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