Reality de emagrecimento 'Quilos Mortais' ganha versão brasileira

O reality show 'Quilos Mortais' vai ganhar uma versão brasileira Crédito: Divulgação/Max

Após 12 temporadas, que acompanharam mais de 130 pacientes, uma das séries mais consagradas do Discovery, "Quilos Mortais", ganha sua versão brasileira.

O reality estreia dia 9 de maio na Max, com seis episódios. A série vai acompanhar a vida de nove brasileiros que lutam contra problemas decorrentes da obesidade, como diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e mobilidade reduzida.

A série original, "My 600-lb Life" (Minha vida com 600 libras), está disponível na Max e é transmitida pela Record às sextas-feiras.

Enquanto no reality original os pacientes viajam até o Texas para se consultar com o Dr. Nowzaradan, na versão brasileira, cinco médicos vão acompanhar os participantes. Segundo a Max, os especialistas são profissionais em cirurgia bariátrica, cirurgia do aparelho digestivo e metabolismo.

A série vai mostrar a vida de participantes como Carlos, que excedeu a marca dos 300 quilos e passou a ter problemas para se locomover e até respirar, Andrea, que tinha o marido como cuidador principal e Welton, que precisou abandonar a carreira de professor de matemática devido aos problemas de saúde.

Segundo a plataforma de streaming, a série documental também vai abordar a atuação dos órgãos de saúde pública no Brasil nas estratégias de enfrentamento da obesidade.