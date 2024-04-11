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Oprah, em São Paulo, faz compras de grifes brasileiras em shopping de luxo

Apresentadora se mostrou sintonizada com o design local e afirmou que a paisagem da cidade parece com a de Nova York
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 08:39

Oprah Winfrey aproveitou o intervalo, entre um compromisso e outro, para passear no shopping Cidade Jardim
Oprah Winfrey aproveitou o intervalo, entre um compromisso e outro, para passear no shopping Cidade Jardim Crédito: Reprodução/Instagram/@brunoastuto
Em visita ao Brasil, Oprah Winfrey aproveitou o intervalo, entre um compromisso e outro, para passear no shopping Cidade Jardim, um dos mais luxuosos da capital paulista. A apresentadora de televisão se mostrou sintonizada com o momento da arte brasileira, sobretudo na moda e no design.
No shopping, Oprah comprou bolsas da Misci, uma das marcas brasileiras mais badaladas do momento, fundada pelo estilista de Mato Grosso Airon Martin. Durante a visita, ela se mostrou muito interessada no design local, em especial pela cerâmica brasileira, e comprou também várias peças de Jader Almeida, um dos destaques da recém-encerrada edição da SP-Arte.
"Ela disse que São Paulo parece Nova York e queria entender a geografia e a História da cidade", diz o jornalista Bruno Astuto, que acompanhou a apresentadora no passeio. Oprah, ele afirma, tirou várias fotos na cobertura do shopping, que tem vista para os prédios de São Paulo. Segundo o jornalista, Oprah ficou impressionada com a imensidão da cidade.
Oprah visitou também lojas de móveis e decoração como o estudiobola, dos arquitetos Flavio Borsato e Mauricio Lamosa, a A.D Studio, de Paloma Danemberg e a by kamy Tapetes. Foram 55 horas no Brasil. Na terça-feira (9), Oprah visitou o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, antes de seguir viagem até São Paulo, onde cumpriu uma agenda de compromissos.
Ela esteve no evento Legends In Town, promovido pela XP Investimentos e pela empresa de consultoria Alvarez & Marsal. Na ocasião, a apresentadora foi entrevistada -e adulada- pela atriz Taís Araújo. Oprah já está voando de volta para Los Angeles, nos Estados Unidos.

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