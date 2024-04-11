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Após protagonizar Barbie, Margot Robbie fará filme do Banco Imobiliário

Criado em 1903 por ativista norte-americana, jogo de tabuleiro é o mais vendido do mundo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 08:33

Margot Robbie para a estreia de
Margot Robbie para a estreia de "Barbie" Crédito: Reuters/Folhapress
Após seu inesquecível papel como Barbie nos cinemas, Margot Robbie está investindo em mais um live-action inspirado em brinquedos.
A atriz e sua produtora estão interessadas em fazer um filme do Banco Imobiliário, o jogo de tabuleiro mais vendido do mundo.
Os direitos do jogo pertencem à gigante dos brinquedos Hasbro. Segundo o TMZ, Margot e sua produtora, a LuckyChap, já estão conversando com a Hasbro e a Lionsgate para levar a ideia às telonas.
Margot e a LuckyChap também estão por trás de "Barbie", que fez US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) em bilheteria, a maior de 2023.
Lançado no Brasil em 1944 pela Estrela, o Banco Imobiliário -Monopoly, em inglês- já vendeu mais de 275 milhões de cópias no mundo todo.
O jogo Banco Imobiliário
O jogo Banco Imobiliário Crédito: Folhapress
O jogo foi criado em 1903 pela americana Lizzie Magie, com o título de The Landlord's Game (o jogo do senhorio). Magie era uma ativista contra o sistema imobiliário e criou o jogo com propósitos educativos.
Em 2022, a Estrela venceu uma batalha na justiça contra a Hasbro, que queria os direitos de comercializar o jogo no Brasil.

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