RBD programa ação musical, com Rio e São Paulo incluído; veja data e locais

Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos Crédito: Acervo RBD

Ao que tudo indica, o grupo RBD programa o anúncio de uma grande novidade no Brasil. Nesta quinta-feira (12), a banda publicou, no site oficial, datas e locais para uma ação que será feita no continente americano com uma contagem regressiva.

Cidades como Los Angeles, Nova York e Cidade do México aparecem na programação que deve ocorrer no próximo dia 20 de janeiro. Duas localidades brasileiras aparecem na lista: São Paulo e Rio de Janeiro.

Conforme o que foi divulgado, São Paulo deve receber a ação na estação da Sé do metrô, no painel que fica localizado entre as plataformas sentido Corinthians/Itaquera e Palmeiras/Barra Funda.

No Rio, o anúncio aparecerá na Praia de Copacabana. O local exato será na Avenida Atlântica, número 3370, ao lado do Quiosque Solaris. A ação está programada para as 22h, tanto na capital paulista quanto na carioca.