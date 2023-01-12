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Sucesso mexicano

RBD programa ação musical, com Rio e São Paulo incluído; veja data e locais

Ação foi publicada no site oficial da banda; rumores de que grupo iria se reunir começaram após integrantes alterarem fotos de perfis pessoais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 15:40

Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos
Sucesso mexicano, RBD faz ação musical, com Rio e São Paulo incluídos Crédito: Acervo RBD
Ao que tudo indica, o grupo RBD programa o anúncio de uma grande novidade no Brasil. Nesta quinta-feira (12), a banda publicou, no site oficial, datas e locais para uma ação que será feita no continente americano com uma contagem regressiva.
Cidades como Los Angeles, Nova York e Cidade do México aparecem na programação que deve ocorrer no próximo dia 20 de janeiro. Duas localidades brasileiras aparecem na lista: São Paulo e Rio de Janeiro.
Conforme o que foi divulgado, São Paulo deve receber a ação na estação da Sé do metrô, no painel que fica localizado entre as plataformas sentido Corinthians/Itaquera e Palmeiras/Barra Funda.
No Rio, o anúncio aparecerá na Praia de Copacabana. O local exato será na Avenida Atlântica, número 3370, ao lado do Quiosque Solaris. A ação está programada para as 22h, tanto na capital paulista quanto na carioca.
Rumores de que o RBD poderia se reunir para uma turnê tiveram início após os integrantes arquivarem publicações nas redes sociais. Após, cinco dos seis integrantes da formação original – Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez – alteraram as fotos de perfil por um logo da banda. O último show do grupo ocorreu em 2008.

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