Editorias do Site
Redes Sociais

Rapper Hungria tem melhora e segue em hemodiálise; caso ainda é tratado como suspeita de metanol

Boletim médico diz que paciente está lúcido, conversando e fez sessões de fisioterapia

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:29

Hungria Hip Hop
Hungria Hip Hop Crédito: Reprodução/Instagram

Médicos do Hospital DF Star afirmaram nesta sexta-feira (3) que o rapper Hungria permanece internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Ele apresentou melhora clínica e tem expectativa de alta até segunda (6).

De acordo com informações médicas, o paciente está lúcido, conversando e chegou a realizar sessões de fisioterapia e uma nova sessão de hemodiálise nesta sexta.

O caso do músico ainda é considerado como suspeito de ingestão de metanol. O resultado definitivo do exame, que pode confirmar ou descartar a presença da substância, leva de cinco a sete dias para ser concluído.

Segundo o hospital, o Ministério da Saúde está apoiando as autoridades de saúde locais para tentar acelerar a análise laboratorial.

Hungria está internado desde quinta (2), após sentir mal ao tomar bebidas alcoólicas supostamente adulteradas.

Devido à hospitalização, o artista, que tem mais de 12 milhões de seguidores, precisou cancelar os shows que faria até o próximo final de semana.

Com o crescente registro de casos suspeitos de intoxicação por metanol, médicos recomendam que as pessoas evitem consumir bebidas alcoólicas neste momento.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Quem é Hungria, o 'rapper do sertanejo' que está internado após suspeita de metanol

Quem é Hungria, o 'rapper do sertanejo' que está internado após suspeita de metanol

Imagem - Hungria ligou para irmã antes de ser internado e relatou gosto de gasolina na boca

Hungria ligou para irmã antes de ser internado e relatou gosto de gasolina na boca

Imagem - Internado em UTI, Hungria está consciente e não apresenta problema de visão

Internado em UTI, Hungria está consciente e não apresenta problema de visão

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Defesa de Diddy exibe vídeo emotivo do rapper, que aguarda sentença

Defesa de Diddy exibe vídeo emotivo do rapper, que aguarda sentença
Imagem - 4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças

4 livros para presentear os pequenos no Dia das Crianças
Imagem - Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam finais de 'Vale Tudo' no Rio

Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam finais de 'Vale Tudo' no Rio