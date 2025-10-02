Metanol

Quem é Hungria, o 'rapper do sertanejo' que está internado após suspeita de metanol

Cantor de 34 anos tem carreira marcada por hits, parcerias e até citação nos Jogos Olímpicos

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:53

Hungria está internado após suspeita de metanol Crédito: Reprodução/Instagram/@hungria_oficial

O rapper Hungria, um dos nomes populares do hip hop brasileiro, foi internado nesta quinta-feira (2) em Brasília. Segundo a equipe do artista, ele apresentou cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, sintomas que levantaram a suspeita de ingestão de bebida adulterada.

O caso ocorre em meio a um alerta nacional: até a última quarta-feira (1º), o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde já havia registrado 43 notificações de intoxicação por metanol no Brasil.

Gustavo da Hungria Neves, 34, começou cedo na música. Criado em Ceilândia (DF), o cantor lançou sua primeira faixa aos 14 anos, "Hoje tá embaçado". De lá para cá, se consolidou como Hungria Hip Hop e acumulou números impressionantes nas redes: mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram e 14,4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Entre seus maiores sucessos estão "Amor e fé", "Lembranças" e "Coração de aço". Seu projeto mais recente é o álbum Virou Verão, lançado no fim de 2024, que contou com participações de nomes como Psirico, DJ Win e Grelo.

Hungria também ajudou a expandir o espaço do rap no mercado musical brasileiro. Em 2019, declarou ao g1 que o gênero vinha conquistando novos palcos: "O rap no Brasil está rompendo fronteiras. Lá fora ele é cultural, como o sertanejo aqui. Mas conseguimos inserir o rap em novela, em televisão, mostrar que ele não é só algo marginalizado".

Essa versatilidade abriu espaço para colaborações com artistas de outros estilos, como Lucas Lucco e Gusttavo Lima, que renderam a ele o apelido de "rapper do sertanejo". O próprio Hungria reconhecia essa ponte entre os gêneros: "Nosso país é sertanejo. Isso chama atenção, desperta curiosidade, mas eu sou do rap e levanto a bandeira da música como um todo".

A influência do artista chegou até aos Jogos Olímpicos de Tóquio. O canoísta Isaquias Queiroz, ao conquistar a medalha de ouro, citou versos da canção "Um Pedido", lançada em 2019 e inspirada na infância de Hungria na periferia do Distrito Federal. "Ela significa muito para mim", declarou o atleta, emocionado.

