Rapper Hungria é internado com suspeita de ter ingerido bebida adulterada

O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nesta quinta-feira (02), no Hospital DF Star, em Brasília

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:48

Hungria Hip Hop Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nesta quinta-feira (02), no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a assessoria do cantor, há suspeita de que ele tenha ingerido uma "bebida adulterada".

O músico apresenta quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde.

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. O Boletim Médico é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o artista soma hits nacionais.

O que diz a assessoria

"O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília. Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento."

