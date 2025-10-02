Editorias do Site
Redes Sociais

Rapper Hungria é internado com suspeita de ter ingerido bebida adulterada

O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nesta quinta-feira (02), no Hospital DF Star, em Brasília

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:48

Hungria Hip Hop
Hungria Hip Hop Crédito: Reprodução/Instagram

O rapper Gustavo da Hungria Neves, o Hungria, foi internado nesta quinta-feira (02), no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo a assessoria do cantor, há suspeita de que ele tenha ingerido uma "bebida adulterada". 

O músico apresenta quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica, informou a unidade de saúde.

Foi iniciado tratamento especializado e, no momento, o paciente está em investigação da etiologia do quadro. O Boletim Médico é assinado pelos médicos Leandro Machado, Guilherme Meyer e Allisson B Barcelos Borges.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o artista soma hits nacionais.

O que diz a assessoria

"O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Ele está sendo acompanhado pelo Dr. Leandro Machado, no Hospital DF Star, em Brasília. Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente. Agradecemos a compreensão dos fãs, da imprensa e de todos os parceiros neste momento."

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 'Não estamos escondendo nada', diz Ana Castela sobre romance com Zé Felipe

'Não estamos escondendo nada', diz Ana Castela sobre romance com Zé Felipe

Imagem - Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

Milton Nascimento recebe diagnóstico de demência por corpos de Lewy, diz filho

Imagem - Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

Participante do Rancho do Maia é a nova rainha de bateria do Pega no Samba

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar

4 receitas de vegetais grelhados para o almoço ou jantar
Imagem - Veja como foi a abertura do Outubro Rosa no ES; veja fotos

Veja como foi a abertura do Outubro Rosa no ES; veja fotos
Imagem - 'Não estamos escondendo nada', diz Ana Castela sobre romance com Zé Felipe

'Não estamos escondendo nada', diz Ana Castela sobre romance com Zé Felipe