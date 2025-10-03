Hungria dormiu bem e apresenta melhora, dizem médicos

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 09:57
Após um dia internado em Brasília sob suspeita de ter ingerido bebida adulterada com metanol, o rapper Hungria apresentou evolução em seu quadro clínico.
Novo boletim detalha as melhoras. Segundo o médico assistente, Leandro Machado, ele dormiu e se alimentou bem: "Os exames laboratoriais já apresentam melhora, com normalização dos índices metabólicos", diz o comunicado.
Hungria vai passar por uma reavaliação na tarde desta sexta-feira (03). Depois disso, os médicos devem divulgar novas informações sobre o caso.
Músico apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.
O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo. Equipe do artista
Equipe do cantor também anunciou o adiamento de shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.
Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.
