  • Raphael Vicente faz clipe com coreografia de 'Hung Up' e tenta chegar até Madonna
Homenagens à diva

Raphael Vicente faz clipe com coreografia de 'Hung Up' e tenta chegar até Madonna

O dançarino e coreógrafo Raphael Vicente quer chegar até Madonna.
Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 10:44

 O dançarino e coreógrafo Raphael Vicente quer chegar até Madonna. Após chamar a atenção de Shakira nas redes sociais com seu clipe de "Waka Waka" em 2022, o tiktoker do Complexo da Maré se juntou à dançarina Aline Maia em uma coreografia de "Hung Up", da rainha do pop.
Raphael Vicente e Aline Maia dançando Crédito: Divulgação/Instagram
No vídeo, a dupla executa a coreografia impecável em cenários da Maré e de Copacabana.
"Marquem muito a Madonna aqui, esse vai ser o nosso caminho para o grande dia", pediu Raphael nas redes sociais.
O objetivo é ser visto pela diva e quem sabe conseguir um espaço no palco dela no show de encerramento de sua turnê de 40 anos.
"Vocês estão preparadas para o show da Madonna? A diva que marcou gerações já chegou no Brasil fazendo barulho, e eu e o Raphael Vicente nos juntamos para trazer um hit da queen", escreveu Aline Maia.
"Quem nunca se sentiu uma verdadeira diva ao som dela? A diva do pop nos ensina a ser quem nós somos e a nos expressarmos como podemos e queremos. Uma surra de autoestima", falou a bailarina.

Veja Também

Quem são os filhos da Madonna? Quatro deles participam do show da cantora

Madonna volta ao palco e faz 2ª passagem de som em Copacabana

Madonna é carregada no colo por Pabllo Vittar em ensaio em Copacabana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Madonna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

