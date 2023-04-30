Rafael Infante trocou papel em novela pela “Dança dos Famosos”

Mariana Torres e Rafael Infante no "Dança dos Famosos" Crédito: TV Globo

Rafael Infante é um nome bem conhecido do público, seja pelos vídeos hilários do “Porta dos Fundos” e participação no "Vai Que Cola" ou por novelas e seriados. Em 2023, os telespectadores estão podendo ver uma nova faceta dele, dançando na “Dança dos Famosos”, do “Domingão com Huck”. O que ninguém sabe é que ele recusou um convite para atuar numa novela para participar do quadro.

"O convite surgiu em janeiro. Esse ano vieram vários convites deliciosos. Pintou convite para fazer novela, mas eu optei pela dança, também pelo desafio incrível!", revela Infante.

O primeiro desafio dele foi fazer a dança em grupo: "Foi tudo muito bom, éramos um grupo muito leve. Eu sei que parece política, mas acho que esse ano a dança está com pessoas muito especiais, de diferentes áreas e experiências. Com isso, a gente vai podendo fazer essa troca", destaca.

Após a sequência em grupo, a dança já iniciou com as duplas e Rafael revela um pouco da rotina de ensaios. "Tem sido muito intensa, assim que sabemos qual será a música e o ritmo, rapidamente já temos que entender a coreografia. São três dias de ensaio e depois vamos para o palco. O coração bate forte, mas tudo tem sido incrível", diz Infante, garantindo que tem um ótimo entrosamento com a coreógrafa e mentora Mariana Torres.

Ela (Mariana) é ótima! Eu tenho uma leveza, mas sou muito focado e a Mariana gosta de trabalhar focada também. Então, formamos uma dupla muito boa. Ela tem me ensinado muito e esse aprendizado com o corpo faz toda a diferença

Ele nunca tinha tido experiência com dança e fala do aprendizado com os ensaios para o quadro. "Eu a usava para o meu trabalho como forma de fazer humor mesmo. Com a “Dança dos Famosos”, tenho aprendido muita coisa, tanto nos ensaios e no ao vivo. Dança requer foco, disciplina e atenção. Tem sido um processo de autoconhecimento que vou guardar para a vida. Pretendo levar isso para futuros projetos meus porque ela faz parte da mudança interna e externa que ocorre em nós", analisa.

FILME COM MANU GAVASSI

Além da dança, Infante tem outros projetos para 2023. Ao lado de Manu Gavassi, ele protagoniza o longa “Não tem volta”, com estreia prevista para setembro.

"É um filme especial com uma história muito boa. Na trama, eu faço Henrique. Ele começa o filme em uma crise pelo abandono da namorada, interpretada por Manu Gavassi. Com o decorrer da história, eles se reconectam, mas o caminho para esse reencontro não é óbvio (rs)! Tem aventura, romance e comédia", detalha.

O ator e humorista Rafael Infante Crédito: Oseias Barbosa/Divulgação

Rafael ainda conta como foram os bastidores de gravação com a atriz. "Tudo foi muito fácil e agradável. De alguma forma, parecia que nos conhecíamos há muito tempo. Durante todo o processo de gravação a gente estava muito empolgado para o filme acontecer. Acho que o público vai poder ver isso nas telas", acrescenta.

Além do longa, Infante se prepara para lançar novas músicas ainda esse ano. Em 2021 ele lançou a primeira, chamada “Olha a Lua” em parceria com a cantora Kell Smith.

"Não posso revelar muita coisa, mas posso dizer que será pop brasileiro com musicalidade. Inclusive, uma delas estará na trilha do filme! Até o final do ano pretendo lançar pelo menos duas novas canções", finaliza.