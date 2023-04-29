"Esse lugar do fofoqueiro, as pessoas adoram", diz Orlando Caldeira, o Anthony de Vai na Fé

Orlando Caldeira interpreta Anthony Verão, o jornalista fofoqueiro de 'Vai na Fé' Crédito: Luiz Brown/Divulgação

Desde que estreou na tela da Globo a novela “Vai na fé” vem colecionando fãs, boas críticas e é sucesso de audiência. A trama de Rosane Svartman, com direção artística de Paulo Silvestrini, caiu nas graças do público, assim como seus personagens. Um deles é Anthony Verão, o jornalista fofoqueiro que é interpretado por Orlando Caldeira.

"O Anthony é muito divertido de fazer, às vezes parece que ele está sendo usado, e nas outras que está se aproveitando dos demais, mas ele é um presente pra mim", descreve Orlando.

O ator diz que tem se surpreendido positivamente com o carinho das pessoas nas ruas e também se diverte com a interação e a repercussão do personagem.

"A resposta tem sido muito boa e é muito interessante ver, nas ruas, quando as pessoas falam comigo, me reconhecem e falam sobre a novela. Esse lugar do fofoqueiro, que é estigmatizado, as pessoas adoram, se divertem e começam a contar fofocas delas pra mim e fazem fofocas dos personagens. Tem um lugar do público gostar muito do Anthony, de ver o seu lado humano e falar: 'O Anthony é fofoqueiro, mas ele é bonzinho!'. É muito interessante ver essa identificação deles com o personagem", revela.

Orlando Caldeira interpreta Anthony Verão, o jornalista fofoqueiro de 'Vai na Fé' Crédito: Luiz Brown

Ele ainda fala da importância de “Vai na fé” por trazer vários atores negros, entre eles os protagonistas, no seu elenco. "A novela vem fazendo história na televisão, por trazer a fala das negritudes. Quando você liga a TV, você vê várias tonalidades de pele. Mas não é só isso, há história, tem personagens que você vai amar ou odiar, ou seja, tem a vida cotidiana na tela", ressalta o interprete de Anthony Verão.

O artista fala ainda da sua parceria com a atriz Letícia Salles, que dá vida a Érika, seu braço direito na trama das 19h. "Ela é uma pessoa incrível dentro e fora de cena. A gente sempre joga junto, pensamos em como vamos fazer as cenas e como será o resultado final na TV. A dinâmica dos bastidores, e das gravações, pode ser vista na novela, a galera curte demais esses dois", acrescenta sobre a parceria com a atriz.

DA TELINHA PRA TELONA

Além de “Vai na fé”, o ator estará no próximo dia 6 de julho nos cinemas, ele fará um cientista em “Os aventureiros – A origem”, filme estrelado por Luccas Neto. A produção aborda dimensões alternativas e universos mágicos cheio de mistérios.

"Esse longa é um presente. Eu admiro muito a trajetória do Luccas. Ele enxergou algo que ninguém viu, o universo infantil no Youtube, e investiu nisso, se tornando uma febre no país. Eu, como artista que dirige, atua e produz, vejo esse movimento como algo inspirador, ainda mais quando falamos em um filme para crianças. A trama é divertida e acredito que o público vá gostar muito do que foi feito", completa.