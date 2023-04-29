"Esse lugar do fofoqueiro, as pessoas adoram", diz Orlando Caldeira, o Anthony de Vai na Fé

Desde que estreou na tela da Globo a novela “Vai na fé” vem colecionando fãs, boas críticas e é sucesso de audiência. A trama de Rosane Svartman, com direção artística de Paulo Silvestrini, caiu nas graças do público, assim como seus personagens. Um deles é Anthony Verão, o jornalista fofoqueiro que é interpretado por Orlando Caldeira.
"O Anthony é muito divertido de fazer, às vezes parece que ele está sendo usado, e nas outras que está se aproveitando dos demais, mas ele é um presente pra mim", descreve Orlando.
O ator diz que tem se surpreendido positivamente com o carinho das pessoas nas ruas e também se diverte com a interação e a repercussão do personagem.
"A resposta tem sido muito boa e é muito interessante ver, nas ruas, quando as pessoas falam comigo, me reconhecem e falam sobre a novela. Esse lugar do fofoqueiro, que é estigmatizado, as pessoas adoram, se divertem e começam a contar fofocas delas pra mim e fazem fofocas dos personagens. Tem um lugar do público gostar muito do Anthony, de ver o seu lado humano e falar: 'O Anthony é fofoqueiro, mas ele é bonzinho!'. É muito interessante ver essa identificação deles com o personagem", revela.
Ele ainda fala da importância de “Vai na fé” por trazer vários atores negros, entre eles os protagonistas, no seu elenco. "A novela vem fazendo história na televisão, por trazer a fala das negritudes. Quando você liga a TV, você vê várias tonalidades de pele. Mas não é só isso, há história, tem personagens que você vai amar ou odiar, ou seja, tem a vida cotidiana na tela", ressalta o interprete de Anthony Verão.
O artista fala ainda da sua parceria com a atriz Letícia Salles, que dá vida a Érika, seu braço direito na trama das 19h. "Ela é uma pessoa incrível dentro e fora de cena. A gente sempre joga junto, pensamos em como vamos fazer as cenas e como será o resultado final na TV. A dinâmica dos bastidores, e das gravações, pode ser vista na novela, a galera curte demais esses dois", acrescenta sobre a parceria com a atriz.
DA TELINHA PRA TELONA
Além de “Vai na fé”, o ator estará no próximo dia 6 de julho nos cinemas, ele fará um cientista em “Os aventureiros – A origem”, filme estrelado por Luccas Neto. A produção aborda dimensões alternativas e universos mágicos cheio de mistérios.
"Esse longa é um presente. Eu admiro muito a trajetória do Luccas. Ele enxergou algo que ninguém viu, o universo infantil no Youtube, e investiu nisso, se tornando uma febre no país. Eu, como artista que dirige, atua e produz, vejo esse movimento como algo inspirador, ainda mais quando falamos em um filme para crianças. A trama é divertida e acredito que o público vá gostar muito do que foi feito", completa.
*Com informações da assessoria