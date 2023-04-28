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Fora de 'Vai na Fé', Rafa Kalimann planeja série e filme 'ainda esse ano'

Pelos stories do Instagram, influenciadora respondeu uma pergunta de um internauta e compartilhou os planos para a carreira artística
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 15:59

Pelos stories, Rafa Kalimann contou que planeja série e filme 'ainda esse ano'
Pelos stories, Rafa Kalimann contou que planeja série e filme 'ainda esse ano' Crédito: Instagram/@rafakalimann
Rafa Kalimann, 30, anunciou nas redes sociais que pretende gravar um filme e uma séria ainda esse ano após a sua participação no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo).
Depois do Dança dos Famosos, tem uma série e mais um filme pra gente gravar (ainda esse ano) Rafa Kalimann
A ex-BBB ainda disse que um filme será lançado no final do ano.
"Também temos o programa que tem vários outros episódios legais do circuito sertanejo, e o filme que vai estrear (acredito que em dezembro). A peça vamos recomeçar a preparação", acrescentou.
Rafa Kalimann faria uma participação na novela 'Vai na Fé', mas as cenas precisaram ser regravadas por outra atriz, já que a ex-BBB não possuir DRT. O colunista do UOL Lucas Pasin confirmou que Rafa já tinha gravado as cenas em dezembro e, segundo apurou a coluna, participaria de cerca de três capítulos.
Ela viveria Gisela, uma ex-BBB que tem um affair com o cantor Lui Lorenzo (José Loreto).

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