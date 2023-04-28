Influenciador de 27 anos morre após comer camarão sem saber

Nas redes sociais, a esposa do influenciador se despediu dele: "Sem palavras" Crédito: Instagram/@vifigueiredos

Na última quarta-feira (26), o influenciador digital Brendo Yan teve morte cerebral confirmada após ficar internado por ter ingerido camarão. O potiguar era alérgico ao alimento e acabou sendo internado no sábado anterior (22), num hospital em Natal (RN), por ter comido um bolinho de aipim recheado com o fruto do mar sem saber. As informações foram confirmadas ao portal g1 pela esposa de Yan, Victória Figueiredo.

Conforme publicado pelo portal, no sábado (22), Victoria e Yan receberam uma porção de bolinhos de aipim do vizinho, que não sabia da alergia do influenciador e, por isso, não avisou que o recheio era de camarão. O casal, que estava casado há um ano, também não chegou a perguntar.

Ainda segundo Victoria, Yan comeu um dos bolinhos à noite e não reparou no gosto nem no cheiro do camarão mas, logo após ingeri-lo, começou a passar mal e tomou um antialérgico. A esposa procurou ajuda dos vizinhos e levou o marido para a Unidade de Pronto-Atendimento de Pajuçara, onde foi entubado em uma UTI.

No dia seguinte (23), Yan chegou a ser transferido para o Hospital Memorial, mas acabou tendo morte encefálica confirmada nesta quarta (26).

Pelas redes sociais, Victoria se despediu do marido e compartilhou um pouco do que está sentindo no momento. "Sigo aqui, ainda sem palavras mas já vi que isso não vai passar, não tão cedo. Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar", escreveu. Nos comentários, amigos e seguidores desejaram forças para a viúva.