Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alergia

Influenciador de 27 anos morre após comer camarão sem saber

Brendo Yan teve uma reação alérgica após ingerir um bolinho de aipim recheado com o fruto do mar. Morte cerebral foi confirmada na última quarta (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Abril de 2023 às 12:21

Nas redes sociais, a esposa do influenciador se despediu dele:
Nas redes sociais, a esposa do influenciador se despediu dele: "Sem palavras" Crédito: Instagram/@vifigueiredos
Na última quarta-feira (26), o influenciador digital Brendo Yan teve morte cerebral confirmada após ficar internado por ter ingerido camarão. O potiguar era alérgico ao alimento e acabou sendo internado no sábado anterior (22), num hospital em Natal (RN), por ter comido um bolinho de aipim recheado com o fruto do mar sem saber. As informações foram confirmadas ao portal g1 pela esposa de Yan, Victória Figueiredo.
Conforme publicado pelo portal, no sábado (22), Victoria e Yan receberam uma porção de bolinhos de aipim do vizinho, que não sabia da alergia do influenciador e, por isso, não avisou que o recheio era de camarão. O casal, que estava casado há um ano, também não chegou a perguntar. 
Ainda segundo Victoria, Yan comeu um dos bolinhos à noite e não reparou no gosto nem no cheiro do camarão mas, logo após ingeri-lo, começou a passar mal e tomou um antialérgico.  A esposa procurou ajuda dos vizinhos e levou o marido para a Unidade de Pronto-Atendimento de Pajuçara, onde foi entubado em uma UTI. 
No dia seguinte (23), Yan chegou a ser transferido para o Hospital Memorial, mas acabou tendo morte encefálica confirmada nesta quarta (26).
Pelas redes sociais, Victoria se despediu do marido e compartilhou um pouco do que está sentindo no momento. "Sigo aqui, ainda sem palavras mas já vi que isso não vai passar, não tão cedo. Você foi sem avisar e deixou um buraco dentro de mim. Um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar", escreveu. Nos comentários, amigos e seguidores desejaram forças para a viúva.
Brendo Yan era influenciador digital no Rio Grande do Norte e trabalhava como assistente administrativo. O velório foi realizado nesta quinta (27), no bairro da Redinha, Zona Norte de Natal, onde morava. Todos os presentes usavam roupas brancas, um desejo do próprio influenciador.

Veja Também

Ministério Público denuncia suspeito de vazar fotos de Marília Mendonça e Gabriel Diniz

Fãs de Moonbin fazem evento em homenagem ao astro de k-pop, morto aos 25 anos, em SP

Clipe censurado de Madonna em 2003 chega à conta oficial da cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Natal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados