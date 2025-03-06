Rafael Cardoso assume vício em drogas e lamenta afastamento dos filhos: 'Não estou curado'

Rafael Cardoso assume vício em drogas e lamenta afastamento dos filhos Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaelcardoso9

O ator Rafael Cardoso, de 39 anos, assumiu publicamente sua luta contra a dependência química em uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no último domingo, 2, no Domingo Espetacular, da Record TV.

Durante a conversa, ele revelou que ainda enfrenta dificuldades em sua recuperação e desabafou sobre as consequências de seus atos. "Não estou curado. E se errar de novo, não terei outra oportunidade", afirmou.

Na entrevista, Cardoso admitiu ter minimizado seu problema por muito tempo e revelou que gastou toda sua fortuna com drogas, álcool e decisões impulsivas. "Me tornei refém das drogas. Estou quebrado, falido. Joguei tudo fora por causa da adicção", desabafou. Segundo ele, seu último uso de drogas ocorreu há um ano e dois meses.

A declaração ocorre após uma série de polêmicas envolvendo o ator nos últimos meses. Além do impacto de sua dependência em sua vida profissional, Cardoso está afastado dos filhos, Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6, há mais de um ano. A decisão judicial que impede o contato entre eles foi tomada após pedidos da ex-mulher, Mari Bridi, e da ex-sogra, a jornalista Sonia Bridi.

Sonia solicitou medidas protetivas contra Rafael Cardoso, alegando que ele teria cometido violência psicológica, moral e patrimonial contra a família. O ator também enfrenta investigações policiais sobre sua conduta, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre as denúncias.

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