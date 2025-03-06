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Rafael Cardoso assume vício em drogas e lamenta afastamento dos filhos: 'Não estou curado'

Ator diz que ainda luta contra a dependência e enfrenta investigações policiais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2025 às 14:48

Rafael Cardoso assume vício em drogas e lamenta afastamento dos filhos
Rafael Cardoso assume vício em drogas e lamenta afastamento dos filhos Crédito: Reprodução/Instagram/@rafaelcardoso9
O ator Rafael Cardoso, de 39 anos, assumiu publicamente sua luta contra a dependência química em uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida no último domingo, 2, no Domingo Espetacular, da Record TV.
Durante a conversa, ele revelou que ainda enfrenta dificuldades em sua recuperação e desabafou sobre as consequências de seus atos. "Não estou curado. E se errar de novo, não terei outra oportunidade", afirmou.
Na entrevista, Cardoso admitiu ter minimizado seu problema por muito tempo e revelou que gastou toda sua fortuna com drogas, álcool e decisões impulsivas. "Me tornei refém das drogas. Estou quebrado, falido. Joguei tudo fora por causa da adicção", desabafou. Segundo ele, seu último uso de drogas ocorreu há um ano e dois meses.
A declaração ocorre após uma série de polêmicas envolvendo o ator nos últimos meses. Além do impacto de sua dependência em sua vida profissional, Cardoso está afastado dos filhos, Aurora, de 10 anos, e Valentim, de 6, há mais de um ano. A decisão judicial que impede o contato entre eles foi tomada após pedidos da ex-mulher, Mari Bridi, e da ex-sogra, a jornalista Sonia Bridi.
Sonia solicitou medidas protetivas contra Rafael Cardoso, alegando que ele teria cometido violência psicológica, moral e patrimonial contra a família. O ator também enfrenta investigações policiais sobre sua conduta, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre as denúncias.

Carreira na televisão

Rafael Cardoso iniciou sua trajetória na TV em 2007. Na Rede Globo iniciou com pequenas participações em seriados e na novela O Profeta. Seu primeiro grande papel veio em A Vida da Gente (2011), onde Rodrigo protagonizou como par romântico de Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manu (Marjorie Estiano). Desde então, consolidou-se como um dos galãs da emissora, estrelando tramas como Império (2014), Além do Tempo (2015), Espelho da Vida (2018) e Cara e Coragem (2022). Seu último trabalho na TV Globo foi em Terra e Paixão (2023), quando se afastou, após as polêmicas.

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