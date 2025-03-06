  • Empresário que participa do clipe de 'Descer pra BC' morre em acidente aquático
Luto

Empresário que participa do clipe de 'Descer pra BC' morre em acidente aquático

Rildemar Júnior tinha 30 anos e pilotou lancha usada por dupla Brenno e Matheus em clipe
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2025 às 13:41

Rildemar Júnior (de preto) posa com dupla de 'Descer pra BC' Crédito: Reprodução
Conhecido em Santa Catarina como "Rei do Mar", o empresário Rildemar Júnior, 30, morreu após sofrer um acidente com um jet ski em Itapema (SC). Foi ele o piloto da lancha usada pela dupla Brenno e Matheus no clipe do hit "Descer pra BC", lançado no final de 2024.
O acidente aconteceu na última segunda (3). Ele teria caído da embarcação após ser atingido por uma onda e acabou se afogando. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele já havia morrido após ter uma parada cardiorrespiratória.
O velório aconteceu na última quarta (5), e várias homenagens a ele foram feitas pelas redes sociais.
Um dos últimos conteúdos publicados pelo empresário que vendia e alugava lanchas na região foi justamente o encontro com os cantores. No registro, ele se mostrava animado por participar do projeto que acabou se tornando viral no Brasil.

Veja Também

Novo affair de Anitta é catarinense e presta serviço de assessoria para lutadores

BBB 25: Thamiris e João Gabriel se beijam, movimentam edredom e web aponta assédio

Liberada pelos médicos, Preta Gil mergulha no mar da Bahia

