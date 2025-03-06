Empresário que participa do clipe de 'Descer pra BC' morre em acidente aquático

Conhecido em Santa Catarina como "Rei do Mar", o empresário Rildemar Júnior, 30, morreu após sofrer um acidente com um jet ski em Itapema (SC). Foi ele o piloto da lancha usada pela dupla Brenno e Matheus no clipe do hit "Descer pra BC", lançado no final de 2024.
O acidente aconteceu na última segunda (3). Ele teria caído da embarcação após ser atingido por uma onda e acabou se afogando. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele já havia morrido após ter uma parada cardiorrespiratória.
O velório aconteceu na última quarta (5), e várias homenagens a ele foram feitas pelas redes sociais.
Um dos últimos conteúdos publicados pelo empresário que vendia e alugava lanchas na região foi justamente o encontro com os cantores. No registro, ele se mostrava animado por participar do projeto que acabou se tornando viral no Brasil.