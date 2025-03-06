Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Juliano Cazarré e esposa pedem orações para a filha que enfrenta nova internação
Saúde

Juliano Cazarré e esposa pedem orações para a filha que enfrenta nova internação

Maria Guilhermina, de dois anos, nasceu com uma síndrome rara no coração e enfrenta nova batalha no hospital
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Março de 2025 às 14:28

Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré precisou ser internada novamente
Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré precisou ser internada novamente Crédito: @leticiacazarre via Instagram
Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré e da estilista Letícia Cazarré, precisou ser internada novamente após apresentar sinais de infecção. Aos dois anos, a menina já passou por diversas internações e cirurgias devido à Anomalia de Ebstein, uma condição rara que afeta o coração e pode levar à insuficiência cardíaca.
Nesta quinta-feira, 6, Cazarré usou as redes sociais para explicar a situação da filha e pedir orações. "A Guilhermina hoje está meio dodoizinha, com mais secreção e febre. Então, a Letícia vai levar ela para o hospital. Vou ficar com as crianças em casa", disse ele em um story no Instagram.
Letícia também compartilhou um desabafo emocionante sobre o momento delicado. "Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva e corre para levá-la ao hospital. É lá que ela recebe os cuidados intensivos, é lá que vivemos tantas emoções e incertezas. Mas também é lá que Deus se faz presente, em cada leito com uma criança e uma família esperançosa ao lado", escreveu.
A estilista ainda atualizou o estado de saúde da menina nos Stories e disse que a pequena estava bem após passar por exames.

Veja Também

Novo affair de Anitta é catarinense e presta serviço de assessoria para lutadores

Fernanda Torres enaltece carregador do seu boneco gigante de Olinda

Empresário que participa do clipe de 'Descer pra BC' morre em acidente aquático

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados