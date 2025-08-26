Famosos

Rafa Justus planeja faculdade fora do Brasil e diz estar solteira: ‘Antes só que mal acompanhada’

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro respondeu a perguntas de seguidores e detalhou planos

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:51

Rafaella Justus responde a perguntas de seguidores e fala de planos. Crédito: Instagram/@rafapinheirojustus

A influenciadora Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro, detalhou seus planos sobre o futuro e respondeu a perguntas de seguidores sobre estar solteira. Rafa brincou sobre o assunto em uma sequência de stories publicados no Instagram no último domingo, 24.

"Candidatos, marquem presença", escreveu ela em resposta a uma pergunta sobre seu estado civil. "Antes só do que mal acompanhada. Eu hein."

A influenciadora também detalhou seus planos de morar fora do Brasil. Segundo Rafa, ela pretende cursar faculdade no exterior aos 18 anos e voltar para o País após 4 anos. "Lembrando que tudo ainda pode mudar", frisou.

Em julho, Rafa viajou com amigas para Orlando, na Flórida (EUA), para comemorar 16 anos. Ela também ganhou uma festa surpresa da mãe.

Este vídeo pode te interessar