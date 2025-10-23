Entrevista

“Quero conhecer as praias de Vila Velha”, diz Léo Foguete sobre vinda ao ES

Em sua estreia na Grande Vitória, cantor celebra a primeira indicação ao Grammy Latino e promete um show cheio de energia e emoção

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:30

Cantor Léo Foguete Crédito: Milene Cardoso/Thenews2/Folhapress

Com menos de um ano de carreira, Léo Foguete de 21 anos vem trilhando uma trajetória meteórica rumo ao sucesso. Este ano ele foi surpreendido com sua primeira indicação ao Grammy Latino, concorrendo na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, a mesma de nomes como Chitãozinho & Xororó, Ana Castela, Lauana Prado e Tierry, com o projeto “Obrigado Deus”.

E os capixabas terão a chance de celebrar essa fase ao vivo. Nesta sexta-feira (24), o Café de La Musique, em Vila Velha, recebe o artista, que promete uma verdadeira festa para o público. Já no sábado (25), quem sobe ao palco é o sambista Jorge Aragão, com seus clássicos que atravessam gerações.

Cantor Léo Foguete Crédito: Milene Cardoso/Thenews2/Folhapress

Antes de desembarcar no Espírito Santo, Léo Foguete conversou com HZ sobre a nova fase da carreira, suas referências e o que o público pode esperar do show em Vila Velha. Confira:

O que o público de Vila Velha vai ouvir de você: identidade sonora, autorais e releituras? O público pode esperar um show cheio de energia, do jeito que eu gosto. Vai ter tudo, vamos fazer a festa nesse palco, terá algumas músicas novas também, do meu álbum “Mais de Mim”. A ideia é todo mundo sair de lá cantando junto.

Qual foi o “estalo” que te colocou no caminho da música? Eu sempre me conectei com a música, quando ia trabalhar, fazia tudo cantando, sabe? A música sempre esteve comigo e, no momento certo, Deus me deu a chance de mudar de vida e seguir essa carreira que gosto tanto.

Quais são suas referências (clássicas e atuais) e o que você pegou de cada uma para montar seu som? Eu escuto de tudo, mas tento sempre manter minha essência, sabe? Escutava bastante Luan Santana, Matheus & Kauan, João Gomes, Zé Vaqueiro e tento pegar um pouquinho de aprendizado com cada um.

Você é muito jovem, mas já é um fenômeno em números e hits. O que atrela a esse sucesso? Sou muito grato q Deus, acredito que tudo tem um propósito. Eu busco ser eu mesmo nos shows, nas músicas e está dando certo. Eu também tenho uma equipe maravilhosa, que acredita no projeto, sabe? E, pô, o nome é Léo Foguete, né? Não tem como parar no meio do caminho (risos).

Tem algum sonho de colaboração: quem entra no feat perfeito e por quê? Nossa, vários! Já realizei alguns sonhos, como fazer um feat com Luan Santana, mas quero muito fazer com Matheus & Kauan, já estou falando com eles, em breve vem aí, se Deus quiser.

Já veio ao Espírito Santo? Tem alguma memória por aqui ou lugar que ainda queira conhecer? Ainda não tive a chance de explorar muito, fui apenas uma vez pro Espírito Santo, em Linhares, para um show e logo já voltei! Já ouvi falar muito de Vila Velha, quero conhecer as praias… Estou indo pra tentar viver tudo, então me esperem com o coração aberto.

Os ingressos estão disponíveis nas plataformas MeuBilhete e LeBillet, com valores a partir de R$ 50.

Este vídeo pode te interessar