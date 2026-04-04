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Quem é Luiza Marquesa, suposto affair de Zé Felipe, ex de Virginia

Influenciadora e surfista, a jovem de 24 anos aguçou a curiosidade da web nas últimas horas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 11:57

Quem é Luiza Marquesa, suposto affair de Zé Felipe, ex de Virginia
Quem é Luiza Marquesa, suposto affair de Zé Felipe, ex de Virginia Crédito: Reprodução Instagram @luizamarquesa
Após o cantor Zé Felipe publicar nesta quinta-feira (2), um vídeo nos stories de seu Instagram dançando coladinho com uma "morena misteriosa", o nome de Luiza Marquesa foi logo apontado pelos fãs como o novo affair do artista.
Luiza Marquesa, 24 anos, é surfista e influenciadora digital, além de modelo e produtora de conteúdo. Nas redes sociais, Marquesa compartilha sua rotina e estilo de vida.
Na sua conta do Instagram, a moça tem mais de 600 mil seguidores. Desde que o burburinho começou ela já ganhou alguns milhares.
A influenciadora já revelou, publicamente, que tem admiração por Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe.
No vídeo postado por Zé Felipe consta também o link da nova música do cantor, Ruim de Coração.
Outro ponto que vem agitando os seguidores é o fato de Marquesa ter terminado há três dias o namoro com o influenciador Lucas Zanolini. Ele assistiu às imagens da dancinha ao vivo, durante uma live e sua reação movimentou a internet. Zanolini ficou espantado, tentando confirmar se realmente era a influenciadora no vídeo.
Na noite desta sexta-feira (3), amigos de Lucas Zanolini fizeram uma série de stories conversando sobre o assunto. Nas imagens, o amigo pergunta a Zanolini o que ele achava da influenciadora estar na casa de Zé Felipe apenas três dias após o término deles.
"O meu coração está triste porque a gente projeta uma vida com a pessoa, mas não é culpa nem de um nem do outro. A gente estava vivendo um relacionamento que já não estava dando certo."
Os amigos presentes davam opiniões sobre a situação, mas o influenciador dizia que ela está solteira e está certa em seguir a vida. Quando o amigo perguntou se ele ainda a amava, Zanolini respondeu: "Foi a primeira vez que eu namorei, eu a amo e vou amar para sempre. Quero que ela seja feliz, mas cada um vai para o seu lado."
O influenciador ainda brincou nas redes postando uma suposta foto ao lado Vini Jr. com a legenda: " Valeu pelo convite ontem Vini Jr.tava precisando dar uma distraída na cabeça. -foco +ansiedade tmj mermao ?"

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